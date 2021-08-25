Прогулки в парках и встречи с друзьями: AliExpress рассказала, как отдыхают москвичи и сколько тратят на хобби
Интересно, что каждый третий житель столицы никому не рассказывает о своих увлечениях, предпочитая держать их в секрете.
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Четверть москвичей тратят на свои хобби до пяти тысяч рублей. В то же время половина опрошенных может заплатить от 2000 до 3000 рублей за свои увлечения, а 6% — не более десяти тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования "AliExpress Россия" и мобильного приложения "Город", которое есть в распоряжении Лайфа. Специалисты изучили, как жители Москвы проводят свободное время и сколько они готовы потратить денег на увлечения.
Отмечается, что среди товаров для хобби москвичи часто выбирают спортивные аксессуары. Второе место занимают настольные игры, третье — наборы для рисования и пазлы. Реже всего, по данным исследования, москвичи покупают спицы для вязания и музыкальные инструменты.
"По данным "AliExpress Россия", в августе спрос на товары для сёрфинга и катания на сапбордах вырос в 3,7 раза. Чаще всего россияне выбирают смещённые сапборды с заострённым носом, которые подходят опытным райдерам. В среднем россияне готовы отдать за такие модели от 20 до 38 тысяч рублей", — сообщают аналитики.
Также в августе вырос спрос в 1,6 раза на товары для осенне-зимних видов спорта, популярностью пользуются велосипедные перчатки, горнолыжные маски и термобельё. На эти товары москвичи тратят от 600 до 1,8 тысячи рублей.
А спрос на настольные игры вырос в 2,3 раза. За одну люди готовы заплатить от 200 до 800 рублей. Одними из самых любимых игр являются карты UNO, набор "Дженга", шахматы и "Монополия".
"Большинство опрошенных москвичей (68%) продолжают ходить в те же любимые места, что и до карантина. При этом 47% респондентов выбирают спокойный вид досуга, например, делают что-то руками. Тем не менее больше трети москвичей (35%) предпочитают активный отдых — гуляют или занимаются спортом", — говорится в исследовании.
Отмечается, что третье место по популярности среди любимых видов свободного времяпрепровождения москвичей занимает полезный отдых, который предполагает, например, просмотр видеокурсов, чтобы получить новые знания. Такое времяпрепровождения выбирает 17% опрошенных. Причём среди домашних развлечений 47% москвичей предпочитают смотреть фильмы и сериалы, 19% — спать, 15% — играть в компьютерные игры, 7% выбирают настольные игры, ещё 6% москвичей нравится вышивать или вязать.
Большинство жителей столицы (66%) считают, что в последнее время стало больше доступных вариантов для хобби и отдыха. Так, 40% в свободное время гуляют в парках, 11% встречаются с друзьями, 9% опрошенных занимаются своим хобби, 6% — ходят по магазинам. А 3% в свободное время предпочитают посещать кафе и рестораны.
За последнее время горожане всерьёз увлеклись готовкой (22%) и занятиями спортом, на втором месте по популярности — обучающие курсы (14%), на третьем — пазлы и конструкторы (9%). При этом каждый третий опрошенный никому не рассказывает о своих увлечениях, предпочитая держать их в секрете. Ещё 90% респондентов ответили, что их хобби никак не связаны с профессией. В опросе приняли участие почти 57 тысяч респондентов.
Ранее стало известно, что четверть россиян назвали глобальное потепление "оболваниванием" человечества. Согласно данным опроса, отрицающих изменение климата оказалось больше среди мужчин. Кроме того, ещё 23% респондентов затруднились высказать своё мнение по этому поводу.
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