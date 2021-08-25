Четверть москвичей тратят на свои хобби до пяти тысяч рублей. В то же время половина опрошенных может заплатить от 2000 до 3000 рублей за свои увлечения, а 6% — не более десяти тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования "AliExpress Россия" и мобильного приложения "Город", которое есть в распоряжении Лайфа. Специалисты изучили, как жители Москвы проводят свободное время и сколько они готовы потратить денег на увлечения.

Отмечается, что среди товаров для хобби москвичи часто выбирают спортивные аксессуары. Второе место занимают настольные игры, третье — наборы для рисования и пазлы. Реже всего, по данным исследования, москвичи покупают спицы для вязания и музыкальные инструменты.

"По данным "AliExpress Россия", в августе спрос на товары для сёрфинга и катания на сапбордах вырос в 3,7 раза. Чаще всего россияне выбирают смещённые сапборды с заострённым носом, которые подходят опытным райдерам. В среднем россияне готовы отдать за такие модели от 20 до 38 тысяч рублей", — сообщают аналитики.

Также в августе вырос спрос в 1,6 раза на товары для осенне-зимних видов спорта, популярностью пользуются велосипедные перчатки, горнолыжные маски и термобельё. На эти товары москвичи тратят от 600 до 1,8 тысячи рублей.

А спрос на настольные игры вырос в 2,3 раза. За одну люди готовы заплатить от 200 до 800 рублей. Одними из самых любимых игр являются карты UNO, набор "Дженга", шахматы и "Монополия".

"Большинство опрошенных москвичей (68%) продолжают ходить в те же любимые места, что и до карантина. При этом 47% респондентов выбирают спокойный вид досуга, например, делают что-то руками. Тем не менее больше трети москвичей (35%) предпочитают активный отдых — гуляют или занимаются спортом", — говорится в исследовании.

Отмечается, что третье место по популярности среди любимых видов свободного времяпрепровождения москвичей занимает полезный отдых, который предполагает, например, просмотр видеокурсов, чтобы получить новые знания. Такое времяпрепровождения выбирает 17% опрошенных. Причём среди домашних развлечений 47% москвичей предпочитают смотреть фильмы и сериалы, 19% — спать, 15% — играть в компьютерные игры, 7% выбирают настольные игры, ещё 6% москвичей нравится вышивать или вязать.

Большинство жителей столицы (66%) считают, что в последнее время стало больше доступных вариантов для хобби и отдыха. Так, 40% в свободное время гуляют в парках, 11% встречаются с друзьями, 9% опрошенных занимаются своим хобби, 6% — ходят по магазинам. А 3% в свободное время предпочитают посещать кафе и рестораны.

За последнее время горожане всерьёз увлеклись готовкой (22%) и занятиями спортом, на втором месте по популярности — обучающие курсы (14%), на третьем — пазлы и конструкторы (9%). При этом каждый третий опрошенный никому не рассказывает о своих увлечениях, предпочитая держать их в секрете. Ещё 90% респондентов ответили, что их хобби никак не связаны с профессией. В опросе приняли участие почти 57 тысяч респондентов.