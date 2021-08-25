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    Песков напомнил об угрозе, исходящей в Афганистане от боевиков ИГИЛ

    В Кремле оценивают террористическую угрозу в регионе как весьма высокую и обещают делать всё необходимое для обеспечения безопасности россиян, находящихся в Афганистане.

    25 августа, 09:56

    Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

    Россия оценивает террористическую угрозу в Афганистане как высокую из-за находящихся на территории страны боевиков ИГИЛ*. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "На территории Афганистана, помимо талибов*, находятся также ещё и игиловцы. Они не являются коренными жителями этой страны, но речь идёт о настоящих террористах. Поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма высока", — сказал представитель Кремля.

    Он также ответил на вопрос об обеспечении безопасности граждан России, которые будут находиться в Афганистане после 31 августа. Напомним, что именно этот срок заявлен талибами в качестве крайнего срока эвакуации.

    "Безопасность россиян остаётся безусловным приоритетом, и для её обеспечения будет делаться то, что необходимо", заверил Песков.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность этих террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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