Песков напомнил об угрозе, исходящей в Афганистане от боевиков ИГИЛ

Россия оценивает террористическую угрозу в Афганистане как высокую из-за находящихся на территории страны боевиков ИГИЛ*. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На территории Афганистана, помимо талибов*, находятся также ещё и игиловцы. Они не являются коренными жителями этой страны, но речь идёт о настоящих террористах. Поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма высока", — сказал представитель Кремля.

Он также ответил на вопрос об обеспечении безопасности граждан России, которые будут находиться в Афганистане после 31 августа. Напомним, что именно этот срок заявлен талибами в качестве крайнего срока эвакуации.

"Безопасность россиян остаётся безусловным приоритетом, и для её обеспечения будет делаться то, что необходимо", — заверил Песков.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.