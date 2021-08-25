Экономика "Талибана": Кто заработает триллион долларов в новых реалиях Афганистана В афганских недрах лежит триллион долларов и ждёт своего хозяина. Кто сможет поднять этот триллион — в реплике Александры Баязитовой. 24 августа, 21:40 Фото © ТАСС / P Photo / Rahmat Gul

Афганистан — одна из беднейших стран в мире. Почти половина его населения живёт в крайней бедности, выживая на доллар-два в день. Весь ВВП страны составляет менее 20 миллиардов долларов — одна пятая часть российского Сбербанка. Почти 75% всех госрасходов государства обеспечивала различная международная помощь, в первую очередь американская. Но они, понятно, после вывода войск и прихода к власти запрещённого в России террористического движения "Талибан"* сворачивают свои программы. И даже более того — замораживают международные счета и резервы афганского правительства.

У тех, понятно, есть свой налаженный бизнес. Во-первых, это рэкет — поборы с любой коммерческой деятельности на контролируемой ими территории. По данным британского аналитического центра Overseas Development Institute, талибы облагали сборами добычу полезных ископаемых, операторов мобильной связи и транспортные компании, брали таможенные платежи при пресечении контролируемых ими границ и дорог. Во-вторых, это производство наркотиков и торговля ими — героином и метамфетамином. По подсчётам группы мониторинга ООН, доходы исламистов составляют порядка трёх миллиардов долларов в год.

Впрочем, бедность и терроризм — это не всё, что есть в Афганистане. Главные богатства этой страны открыли ещё советские геологи в 80-х годах прошлого столетия и подтвердили американские специалисты во время оккупации страны. Это крупнейшие в мире запасы лития, качественных железных руд (их основная особенность в том, что сырьё залегает очень близко к поверхности, это позволяет добывать его открытым способом), меди, кобальта, ниобия и других редкоземельных металлов, которые имеют ключевое значение для современной мировой экономики. Пентагон оценивал минеральные запасы Афганистана минимум в триллион долларов и до вывода войск пророчил ему судьбу "литиевой Саудовской Аравии".

Теперь эти деньги смогут заработать те, кто найдёт общий язык с новыми властями. И пока только Китай и Россия остались единственными не исламскими странами, чьи посольства не были эвакуированы из Кабула и продолжают работу в обычном режиме. К тому же обе эти страны имеют высокие компетенции в организации добычи сырья. И заманчивы тут не только сверхдоходы по разработке ресурсов Афгана, но и то, что сейчас любая развитая страна стремится вынести такое грязное производство, как добыча лития и меди, подальше от своих границ — туда, где не слышали о Гринписе и углеродном налоге.

Конечно, основная проблема в том, что в стране полностью отсутствует инфраструктура и присутствуют запредельные инвестиционные риски. Китайцы уже пытались начать освоение в 2007 году богатейшего участка медной руды Мес Айнак. Предполагалось, что проект будет давать 350 миллионов долларов в год, однако к его реализации до сих пор не приступили. Хотя взятку министру природных ресурсов Афганистана в 30 миллионов долларов китайцы заплатили.

Смогут ли талибы остепениться и из террористов превратиться в реальную власть — в респектабельных чиновников и бизнесменов? Покажет время. А пока афганский триллион ждёт своего хозяина. Может, то, что не удалось американцам и китайцам, удастся россиянам?

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Александра Баязитова