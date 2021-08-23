"Красные дьяволы" Афганистана: Зачем талибы бросили в бой свой самый секретный спецназ Это подразделение может стать основной силой для уничтожения остатков сопротивления в Панджшере. 23 августа, 08:58 Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

Кто такие "Красные дьяволы" талибов?

Значительная часть "красного отряда", который представляет собой силы специального назначения талибов, была сформирована ещё до захвата Афганистана. В состав этого подразделения вошли бывшие афганские военные, дезертировавшие и вставшие на сторону боевиков. В этом подразделении служат как местные жители, которых талибы учили действовать скрытно и эффективно, так и те, кто давно знаком с методами работы подразделений специального назначения. После ухода американцев из Афганистана значительная часть местного афганского спецназа, который обучали много лет, встала на сторону боевиков.

Тактика нападения на блокпосты правительственных сил на время отошла на второй план, и пары недель короткого обучения оказалось достаточно, чтобы спецназ "Талибана"* превратился из наспех вооружённой банды в полноценное боевое крыло террористов. Серьёзную помощь в этом оказали американцы — в основу подразделения после захвата значительной части страны вошли бойцы местного коммандос, подготовленного инструкторами Армии США и ЦРУ.

Их символ — чёрные автоматы, скрещённые на красном шевроне. Это подразделение долгое время считалось местным аналогом российского спецназа ГРУ. В него попадали самые боеспособные и самые преданные солдаты афганской армии. Теперь они — часть "красного отряда" талибов, у которого есть и другое, неофициальное название — "Красные дьяволы".

Бывший офицер спецназа ГРУ Андрей Дибин отметил, боевого опыта афганцам не занимать, а мотивация у бойцов специального подразделения на порядок сильнее, чем у обычной армии талибов.

Полноценный вывод об их боевой эффективности делать пока рано, но из того, что я видел и изучал за это время, можно выделить два основных направления развития. Первое — использование "красных" как тарана для районов, которые нужно быстро взять под контроль. Второе — показательное уничтожение "Северного альянса" малыми силами. Если это произойдёт, будет очень сильный психологический эффект. У этого подразделения есть оружие и есть навыки, поэтому воспринимать их как переодетых в "белые полотенца" (в таком виде спецназ маршировал на параде в Кабуле. — Прим. Лайфа) талибов не стоит Андрей Дибин Бывший офицер спецназа ГРУ

По словам Дибина, "Красные дьяволы" обучены зачистке зданий, умеют спускаться на крышу с вертолёта и проникать внутрь, что соответствует самым строгим стандартам и нормативам подразделений специального назначения.

Какое оружие талибам оставили США

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По неподтверждённой информации, именно "Красных дьяволов" талибы отправили в Панджшер — последний неподконтрольный боевикам регион, в котором собираются силы сопротивления. Всего в спецназ "Талибана"* входит не менее полутора тысяч боевиков, которые вооружены и оснащены не хуже, чем американский спецназ "Дельта" или Силы специальных операций Минобороны России. Численность спецназа в стране, которую не все могут найти на карте мира, удалось увеличить почти в пять раз в основном за счёт бывших афганских военных, амнистированных талибами и рекрутированных на военную службу под флагом боевиков. За хорошую технику и снаряжение нужно благодарить американские войска — США оставили в Афганистане не только тысячи тонн обычного оружия, но и специального вооружения для тайных операций.

Штурмовые винтовки М16А4 калибра 5,56 мм, модифицированные для бесшумной стрельбы автоматы Калашникова в тактических обвесах, огромное количество защищённых радиостанций — всё это было привезено в страну для формирования афганских сил безопасности, но теперь попало в распоряжение талибов. Отличительной чертой "Красных дьяволов" стала ночная боевая работа — значительная часть приграничных территорий с сопредельными странами была захвачена именно в тёмное время суток. Тепловизоры, инфракрасные фонари и прицелы, даже американские приборы ночного видения GPNVG стоимостью по 120 тыс. долларов — всё это есть у талибов в достаточных количествах.

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На границу "Красные дьяволы" прибывают на американских вертолётах UH-60 Black Hawk — не меньше десятка этих машин осталось в Афганистане после бегства американцев. Машины достались спецназу "Талибана"* в отличном состоянии — многие из "Чёрных ястребов" недавно прошли плановое обслуживание и ремонт, поэтому "Красные дьяволы" смогут пользоваться этой техникой ещё довольно долго.

Что сейчас происходит в Афганистане

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Сходства с террористической группировкой, против которой в Сирии воюют не только правительственные войска, но и российская авиация, талибы стараются всячески избегать, но параллели проводятся сами собой. Например, для атаки на блокпосты в пригороде Кабула талибы нередко использовали начинённые взрывчаткой машины, а для того чтобы захватить приграничные районы, эти же автомобили использовали вместе со специально обученным террористом-смертником. После того как происходил взрыв, в атаку на уцелевших солдат бросались "Красные дьяволы".

Несмотря на то что в поражении армии Афганистана обвиняют Пакистан и США (они якобы договорились о бескровном выходе американцев из региона и быстрой передаче страны под протекторат боевиков), "Талибан"* подготовился к решающему сражению основательно. Для того чтобы разбить "Северный альянс" и захватить Панджшер, подразделение "Красных дьяволов", по слухам, планируют увеличить вдвое.

Исламисты уже выдвинули ультиматум лидеру сопротивления Ахмаду Масуду — сыну бывшего известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Однако он отверг предложение сдаться и продолжает набирать отряд для решающего боя с талибами. Кто выйдет победителем из этого противостояния, пока не известно — на стороне захвативших Афганистан боевиков военная техника и мотивированные, обученные люди. На стороне сына "панджшерского льва" — те, кто успел бежать и хочет отомстить талибам за разгром и теракты. В профессиональном и техническом плане обе стороны имеют приблизительно одинаковые шансы на успех. Если "Талибан"* откажется от дальнейшего диалога с Масудом и предложений создать совместное правительство, то новая война за Афганистан будет практически неизбежна.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Сергей Андреев