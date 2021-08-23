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    "Красные дьяволы" Афганистана: Зачем талибы бросили в бой свой самый секретный спецназ

    Это подразделение может стать основной силой для уничтожения остатков сопротивления в Панджшере.

    23 августа, 08:58
    <p>Фото © ТАСС / EPA / STRINGER</p>

    Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

    Кто такие "Красные дьяволы" талибов?

    Значительная часть "красного отряда", который представляет собой силы специального назначения талибов, была сформирована ещё до захвата Афганистана. В состав этого подразделения вошли бывшие афганские военные, дезертировавшие и вставшие на сторону боевиков. В этом подразделении служат как местные жители, которых талибы учили действовать скрытно и эффективно, так и те, кто давно знаком с методами работы подразделений специального назначения. После ухода американцев из Афганистана значительная часть местного афганского спецназа, который обучали много лет, встала на сторону боевиков.

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    Тактика нападения на блокпосты правительственных сил на время отошла на второй план, и пары недель короткого обучения оказалось достаточно, чтобы спецназ "Талибана"* превратился из наспех вооружённой банды в полноценное боевое крыло террористов. Серьёзную помощь в этом оказали американцы — в основу подразделения после захвата значительной части страны вошли бойцы местного коммандос, подготовленного инструкторами Армии США и ЦРУ.

    Их символ — чёрные автоматы, скрещённые на красном шевроне. Это подразделение долгое время считалось местным аналогом российского спецназа ГРУ. В него попадали самые боеспособные и самые преданные солдаты афганской армии. Теперь они — часть "красного отряда" талибов, у которого есть и другое, неофициальное название — "Красные дьяволы".

    Бывший офицер спецназа ГРУ Андрей Дибин отметил, боевого опыта афганцам не занимать, а мотивация у бойцов специального подразделения на порядок сильнее, чем у обычной армии талибов.

    Полноценный вывод об их боевой эффективности делать пока рано, но из того, что я видел и изучал за это время, можно выделить два основных направления развития. Первое — использование "красных" как тарана для районов, которые нужно быстро взять под контроль. Второе — показательное уничтожение "Северного альянса" малыми силами. Если это произойдёт, будет очень сильный психологический эффект. У этого подразделения есть оружие и есть навыки, поэтому воспринимать их как переодетых в "белые полотенца" (в таком виде спецназ маршировал на параде в Кабуле. — Прим. Лайфа) талибов не стоит

    Андрей Дибин

    Бывший офицер спецназа ГРУ

    По словам Дибина, "Красные дьяволы" обучены зачистке зданий, умеют спускаться на крышу с вертолёта и проникать внутрь, что соответствует самым строгим стандартам и нормативам подразделений специального назначения.

    Какое оружие талибам оставили США

    Фото © Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

    Фото © Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

    По неподтверждённой информации, именно "Красных дьяволов" талибы отправили в Панджшер — последний неподконтрольный боевикам регион, в котором собираются силы сопротивления. Всего в спецназ "Талибана"* входит не менее полутора тысяч боевиков, которые вооружены и оснащены не хуже, чем американский спецназ "Дельта" или Силы специальных операций Минобороны России. Численность спецназа в стране, которую не все могут найти на карте мира, удалось увеличить почти в пять раз в основном за счёт бывших афганских военных, амнистированных талибами и рекрутированных на военную службу под флагом боевиков. За хорошую технику и снаряжение нужно благодарить американские войска — США оставили в Афганистане не только тысячи тонн обычного оружия, но и специального вооружения для тайных операций.

    Штурмовые винтовки М16А4 калибра 5,56 мм, модифицированные для бесшумной стрельбы автоматы Калашникова в тактических обвесах, огромное количество защищённых радиостанций — всё это было привезено в страну для формирования афганских сил безопасности, но теперь попало в распоряжение талибов. Отличительной чертой "Красных дьяволов" стала ночная боевая работа — значительная часть приграничных территорий с сопредельными странами была захвачена именно в тёмное время суток. Тепловизоры, инфракрасные фонари и прицелы, даже американские приборы ночного видения GPNVG стоимостью по 120 тыс. долларов — всё это есть у талибов в достаточных количествах.

    Фото © Getty Images / Joe Raedle

    Фото © Getty Images / Joe Raedle

    На границу "Красные дьяволы" прибывают на американских вертолётах UH-60 Black Hawk — не меньше десятка этих машин осталось в Афганистане после бегства американцев. Машины достались спецназу "Талибана"* в отличном состоянии — многие из "Чёрных ястребов" недавно прошли плановое обслуживание и ремонт, поэтому "Красные дьяволы" смогут пользоваться этой техникой ещё довольно долго.

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    Что сейчас происходит в Афганистане

    Фото © ТАСС / EPA / JALIL REZAYEE

    Фото © ТАСС / EPA / JALIL REZAYEE

    Сходства с террористической группировкой, против которой в Сирии воюют не только правительственные войска, но и российская авиация, талибы стараются всячески избегать, но параллели проводятся сами собой. Например, для атаки на блокпосты в пригороде Кабула талибы нередко использовали начинённые взрывчаткой машины, а для того чтобы захватить приграничные районы, эти же автомобили использовали вместе со специально обученным террористом-смертником. После того как происходил взрыв, в атаку на уцелевших солдат бросались "Красные дьяволы".

    Несмотря на то что в поражении армии Афганистана обвиняют Пакистан и США (они якобы договорились о бескровном выходе американцев из региона и быстрой передаче страны под протекторат боевиков), "Талибан"* подготовился к решающему сражению основательно. Для того чтобы разбить "Северный альянс" и захватить Панджшер, подразделение "Красных дьяволов", по слухам, планируют увеличить вдвое.

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    Исламисты уже выдвинули ультиматум лидеру сопротивления Ахмаду Масуду — сыну бывшего известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Однако он отверг предложение сдаться и продолжает набирать отряд для решающего боя с талибами. Кто выйдет победителем из этого противостояния, пока не известно — на стороне захвативших Афганистан боевиков военная техника и мотивированные, обученные люди. На стороне сына "панджшерского льва" — те, кто успел бежать и хочет отомстить талибам за разгром и теракты. В профессиональном и техническом плане обе стороны имеют приблизительно одинаковые шансы на успех. Если "Талибан"* откажется от дальнейшего диалога с Масудом и предложений создать совместное правительство, то новая война за Афганистан будет практически неизбежна.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Сергей Андреев
    Сергей Андреев

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