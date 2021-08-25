В Кремле прокомментировали решение немецкого суда по "Северному потоку – 2"

Газопровод "Северный поток – 2" — это исключительно коммерческий проект, который внесёт существенный вклад в энергобезопасность Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение немецкого суда, который не освободил оператора трубопровода от норм Газовой директивы ЕС.

"Скорее это корпоративные вопросы. Сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях. Мы можем только повторить ранее звучавшие заявления на разных уровнях, что "Северный поток – 2" — это проект коммерческий, международный, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы", — отметил представитель Кремля.