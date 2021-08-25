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    В Кремле прокомментировали решение немецкого суда по "Северному потоку – 2"

    Ранее оператор строительства Nord Stream 2 AG проиграл дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы.

    25 августа, 09:56
    <p>Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt</p>

    Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

    Газопровод "Северный поток – 2" — это исключительно коммерческий проект, который внесёт существенный вклад в энергобезопасность Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение немецкого суда, который не освободил оператора трубопровода от норм Газовой директивы ЕС.

    "Скорее это корпоративные вопросы. Сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях. Мы можем только повторить ранее звучавшие заявления на разных уровнях, что "Северный поток – 2" — это проект коммерческий, международный, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы", — отметил представитель Кремля.

    Напомним, ранее Bloomberg узнал, что компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства "Северный поток – 2", проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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