В Кремле прокомментировали решение немецкого суда по "Северному потоку – 2"
Ранее оператор строительства Nord Stream 2 AG проиграл дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Газопровод "Северный поток – 2" — это исключительно коммерческий проект, который внесёт существенный вклад в энергобезопасность Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение немецкого суда, который не освободил оператора трубопровода от норм Газовой директивы ЕС.
"Скорее это корпоративные вопросы. Сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях. Мы можем только повторить ранее звучавшие заявления на разных уровнях, что "Северный поток – 2" — это проект коммерческий, международный, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее Bloomberg узнал, что компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства "Северный поток – 2", проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован.
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