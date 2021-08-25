Песков: Закон об иноагентах при необходимости будет обсуждаться на встречах с Путиным

Вопросы о работе закона об иноагентах при необходимости будут обсуждаться на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что были даны разъяснения Минюстом и что за дальнейшими разъяснениями туда будут обращаться руководители СМИ. Они уже такое намерение декларировали. Это абсолютно нормальный рабочий процесс. И при необходимости вопросы будут ставиться на встрече с президентом", — отметил представитель Кремля.