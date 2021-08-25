Песков: Закон об иноагентах при необходимости будет обсуждаться на встречах с Путиным
При этом представитель Кремля обратил внимание, что Минюст уже дал разъяснения о действии этой нормы.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Вопросы о работе закона об иноагентах при необходимости будут обсуждаться на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что были даны разъяснения Минюстом и что за дальнейшими разъяснениями туда будут обращаться руководители СМИ. Они уже такое намерение декларировали. Это абсолютно нормальный рабочий процесс. И при необходимости вопросы будут ставиться на встрече с президентом", — отметил представитель Кремля.
А ранее СМИ-иноагентом был признан телеканал "Дождь"*. Представители СМИ намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём, и подчеркнул, что в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
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