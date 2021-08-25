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    "Время поджимает": В Кремле оценили ситуацию с эвакуацией Западом граждан из Афганистана

    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва отслеживает происходящее в аэропорту Кабула самым тщательным образом.

    25 августа, 10:11
    <p>Фото © ТАСС / EPA / STRINGER</p>

    Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

    Россия обеспокоена крайне напряжённой ситуацией, связанной с эвакуацией западными странами граждан из Афганистана, где власть захватили представители радикального движения "Талибан"*. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Мы видели информацию, что сами талибы в качестве крайнего срока установили якобы 31 августа, знаем, что эта тема обсуждалась вчера на внеочередном экстренном саммите "семёрки". <...> Ситуация развивается, время поджимает", — сказал журналистам представитель Кремля.

    Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

    Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

    При этом Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сроках эвакуации силами российского оборонного ведомства граждан России, ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины из Афганистана, организовать которую поручил президент РФ Владимир Путин. Он также добавил, что Москва отслеживает происходящее в кабульском аэропорту самым тщательным образом.

    Пластиковый щит вместо шлагбаума: Лайф показывает заблокированную талибами дорогу в аэропорт Кабула

    Пластиковый щит вместо шлагбаума: Лайф показывает заблокированную талибами дорогу в аэропорт Кабула

    Ранее талибы назвали красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этой дате. Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей". Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе по этому вопросу.

    "Это близкие нам люди": Политолог оценил поручение Путина эвакуировать из Афганистана в том числе украинцев

    "Это близкие нам люди": Политолог оценил поручение Путина эвакуировать из Афганистана в том числе украинцев

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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