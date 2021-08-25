Россия обеспокоена крайне напряжённой ситуацией, связанной с эвакуацией западными странами граждан из Афганистана, где власть захватили представители радикального движения "Талибан"*. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели информацию, что сами талибы в качестве крайнего срока установили якобы 31 августа, знаем, что эта тема обсуждалась вчера на внеочередном экстренном саммите "семёрки". <...> Ситуация развивается, время поджимает", — сказал журналистам представитель Кремля.

При этом Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сроках эвакуации силами российского оборонного ведомства граждан России, ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины из Афганистана, организовать которую поручил президент РФ Владимир Путин. Он также добавил, что Москва отслеживает происходящее в кабульском аэропорту самым тщательным образом.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.