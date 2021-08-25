Пловчиха Гонтарь принесла России третье золото на Паралимпиаде в Токио
На втором месте оказалась представительница Нидерландов, третьей стала канадка.
Фото © Twitter/Paralympic Games
Пловчиха Анастасия Гонтарь стала чемпионкой Паралимпийских игр в Токио, принеся в копилку нашей сборной третью золотую медаль.
Россиянка стала первой на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10. На втором месте оказалась представительница Нидерландов Шанталь Зийдервельд, третья — канадка Орели Ривар.
Всего в копилке нашей сборной теперь четыре медали: три золота и одна бронза.
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