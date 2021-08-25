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    Пловчиха Гонтарь принесла России третье золото на Паралимпиаде в Токио

    На втором месте оказалась представительница Нидерландов, третьей стала канадка.

    25 августа, 10:34
    <p>Фото © <a href="http://www.surgu.ru/ru/news/students/2020/8/2518-anastasiya-gontar-byt-vrachom-moya-davnyaya-mechta" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>Twitter/<a href="https://twitter.com/Paralympics/status/1430480202031841282" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Paralympic Games</a></p>

    Фото © Twitter/Paralympic Games

    Пловчиха Анастасия Гонтарь стала чемпионкой Паралимпийских игр в Токио, принеся в копилку нашей сборной третью золотую медаль.

    Россиянка стала первой на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10. На втором месте оказалась представительница Нидерландов Шанталь Зийдервельд, третья — канадка Орели Ривар.

    Есть ещё победа: Российский пловец Жданов взял золото Паралимпиады в Токио с мировым рекордом

    Есть ещё победа: Российский пловец Жданов взял золото Паралимпиады в Токио с мировым рекордом

    Всего в копилке нашей сборной теперь четыре медали: три золота и одна бронза.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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