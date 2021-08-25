Сборная России идёт на третьем месте после первого дня Паралимпиады в Токио

Сборная России расположилась на третьем месте общекомандного зачёта после первого дня соревнований в Паралимпийских играх в Токио. В активе наших спортсменов шесть наград, которые завоевали наши пловцы.

Две из трёх золотых медалей были завоёваны с мировыми рекордами. В частности, лучшее планетарное достижение обновили Валерия Шабалина и Роман Жданов. Ещё одно золото взяла Анастасия Гонтарь.

Серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем завоевал Андрей Николаев. Две бронзовые награды в копилку нашей сборной принесли Дарья Пикалова и Владимир Даниленко.