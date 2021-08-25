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    Сборная России идёт на третьем месте после первого дня Паралимпиады в Токио

    Отметим, что сразу две победы нашими спортсменами были одержаны с мировым рекордом.

    25 августа, 13:18
    <p>Паралимпиада-2020 в Токио. Плавание, 100 м на спине. Мужчины. Габриэль Жеральду душ Сантуш Араужу (Бразилия, серебро), Альберто Абарса (Чили, золото) и Владимир Даниленко (ПКР, бронза). Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

    Паралимпиада-2020 в Токио. Плавание, 100 м на спине. Мужчины. Габриэль Жеральду душ Сантуш Араужу (Бразилия, серебро), Альберто Абарса (Чили, золото) и Владимир Даниленко (ПКР, бронза). Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

    Сборная России расположилась на третьем месте общекомандного зачёта после первого дня соревнований в Паралимпийских играх в Токио. В активе наших спортсменов шесть наград, которые завоевали наши пловцы.

    Две из трёх золотых медалей были завоёваны с мировыми рекордами. В частности, лучшее планетарное достижение обновили Валерия Шабалина и Роман Жданов. Ещё одно золото взяла Анастасия Гонтарь.

    Серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем завоевал Андрей Николаев. Две бронзовые награды в копилку нашей сборной принесли Дарья Пикалова и Владимир Даниленко.

    Пловчиха Гонтарь принесла России третье золото на Паралимпиаде в Токио

    Пловчиха Гонтарь принесла России третье золото на Паралимпиаде в Токио

    Добавим, что на первом месте в общем зачёте пока что идёт сборная Австралии, которая в первый день завоевала десять медалей. Второе место у команды Китая, в активе которой восемь наград.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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