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    СМИ: Украинцы отказались от эвакуации из Кабула на российских самолётах

    Граждане Незалежной отметились в вывозных списках, однако не появились в аэропорту в назначенный час.

    25 августа, 16:38
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mod_russia/status/1430538814980870149/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

    Фото © Twitter / Минобороны России

    Граждане Украины отказались от эвакуации из Кабула из-за того, что её проводило Минобороны России. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Газета.ru".

    По словам собеседника издания, украинцы записались на эвакуацию, однако не пришли на неё.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что из Кабула вылетели четыре самолёта, которые забрали россиян, граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Все они должны приземлиться на территории РФ.

    Минобороны приступило к эвакуации из Афганистана граждан России и других стран

    Минобороны приступило к эвакуации из Афганистана граждан России и других стран

    Напомним, талибы назвали красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этой дате. Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний. Минобороны РФ по поручению Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 500 граждан РФ, государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины.

    Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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