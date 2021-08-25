СМИ: Украинцы отказались от эвакуации из Кабула на российских самолётах

Граждане Украины отказались от эвакуации из Кабула из-за того, что её проводило Минобороны России. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Газета.ru".

По словам собеседника издания, украинцы записались на эвакуацию, однако не пришли на неё.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что из Кабула вылетели четыре самолёта, которые забрали россиян, граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Все они должны приземлиться на территории РФ.