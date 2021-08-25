СМИ: Украинцы отказались от эвакуации из Кабула на российских самолётах
Граждане Незалежной отметились в вывозных списках, однако не появились в аэропорту в назначенный час.
Фото © Twitter / Минобороны России
Граждане Украины отказались от эвакуации из Кабула из-за того, что её проводило Минобороны России. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Газета.ru".
По словам собеседника издания, украинцы записались на эвакуацию, однако не пришли на неё.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что из Кабула вылетели четыре самолёта, которые забрали россиян, граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Все они должны приземлиться на территории РФ.
Напомним, талибы назвали красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этой дате. Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний. Минобороны РФ по поручению Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 500 граждан РФ, государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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