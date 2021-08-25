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    Четыре самолёта вылетели из Кабула с россиянами, украинцами и гражданами стран ОДКБ на борту

    Ранее талибы заявили, что запретят эвакуацию после 31 августа, все желающие покинуть Афганистан должны сделать это до указанной даты.

    25 августа, 13:02

    Ил-76 в аэропорту Кабула. Фото © Instagram / fa_tema4348

    Четыре самолёта Минобороны РФ забрали в Кабуле россиян, граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины и вылетели из столицы Афганистана. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

    "Четыре самолёта военно-транспортной авиации... взлетели из аэродрома Кабула Исламской Республики Афганистан и в настоящее время совершают перелёт в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

    Лайф публикует кадры от Посольства РФ в Кабуле: Минобороны приступило к эвакуации из Афганистана граждан России и других стран

    Лайф публикует кадры от Посольства РФ в Кабуле: Минобороны приступило к эвакуации из Афганистана граждан России и других стран

    Ранее талибы назвали красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этой дате. Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний. Минобороны РФ по поручению Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 500 граждан РФ, государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины.

    Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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