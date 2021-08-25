НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Лайф публикует кадры от Посольства РФ в Кабуле: Минобороны приступило к эвакуации из Афганистана граждан России и других стран

    Вывоз людей из столицы южноазиатской страны продолжится завтра, 26 августа. В дипмиссии по-прежнему остаются российские дипломаты.

    25 августа, 12:13

    Ил-76 в аэропорту Кабула. Фото © Instagram / fa_tema4348

    Минобороны РФ приступило к эвакуации из Афганистана граждан России, стран ОДКБ и Украины. Видео © LIFE

    Министерство обороны РФ приступило к выполнению поручения главы государства Владимира Путина о вывозе граждан России, ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины из захваченного представителями радикального движения "Талибан"* Афганистана. Уже сегодня, 25 августа, российский Ил-76 эвакуировал часть людей.

    По нашим данным, граждан доставляют в аэропорт Кабула на специальных автобусах. На эксклюзивных кадрах Лайфа видно обстановку около российской дипмиссии — талибы стоят у здания с автоматами в руках, обеспечивая безопасность и контроль процесса.

    "Это близкие нам люди": Политолог оценил поручение Путина эвакуировать из Афганистана в том числе украинцев

    "Это близкие нам люди": Политолог оценил поручение Путина эвакуировать из Афганистана в том числе украинцев

    Конкретное число эвакуированных граждан пока не называется. Отмечается, что вывоз людей из Афганистана также продолжится завтра, 26 августа. В посольстве по-прежнему остаются наши дипломаты.

    Ранее талибы назвали красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этой дате. Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей". Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе по этому вопросу.


    Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова
    Татьяна Терехова
    Татьяна Терехова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Лидер афганского сопротивления заявил об угрозах России от прихода талибов к власти

      сегодня в 12:02

      Из Мосгорсуда эвакуировали более 850 человек из-за сообщения о заложенной взрывчатке

      вчера в 09:34

      Кто больше?: Черногорка побила абсолютный рекорд по безделью, пролежав под деревом 117 часов

      сегодня в 11:42
      Life

      Тюменскую девочку, которую искали полмесяца, убили в первый день исчезновения

      сегодня в 12:18

      Nord Stream 2 заявил о дискриминации после проигрыша в суде ФРГ

      сегодня в 12:08

      Новости партнеров

      Layer 1