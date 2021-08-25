Лайф публикует кадры от Посольства РФ в Кабуле: Минобороны приступило к эвакуации из Афганистана граждан России и других стран
Вывоз людей из столицы южноазиатской страны продолжится завтра, 26 августа. В дипмиссии по-прежнему остаются российские дипломаты.
Ил-76 в аэропорту Кабула. Фото © Instagram / fa_tema4348
Минобороны РФ приступило к эвакуации из Афганистана граждан России, стран ОДКБ и Украины. Видео © LIFE
Министерство обороны РФ приступило к выполнению поручения главы государства Владимира Путина о вывозе граждан России, ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины из захваченного представителями радикального движения "Талибан"* Афганистана. Уже сегодня, 25 августа, российский Ил-76 эвакуировал часть людей.
По нашим данным, граждан доставляют в аэропорт Кабула на специальных автобусах. На эксклюзивных кадрах Лайфа видно обстановку около российской дипмиссии — талибы стоят у здания с автоматами в руках, обеспечивая безопасность и контроль процесса.
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Конкретное число эвакуированных граждан пока не называется. Отмечается, что вывоз людей из Афганистана также продолжится завтра, 26 августа. В посольстве по-прежнему остаются наши дипломаты.
Ранее талибы назвали красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этой дате. Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей". Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе по этому вопросу.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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