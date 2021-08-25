Минобороны РФ приступило к эвакуации из Афганистана граждан России, стран ОДКБ и Украины. Видео © LIFE

Министерство обороны РФ приступило к выполнению поручения главы государства Владимира Путина о вывозе граждан России, ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины из захваченного представителями радикального движения "Талибан"* Афганистана. Уже сегодня, 25 августа, российский Ил-76 эвакуировал часть людей.

По нашим данным, граждан доставляют в аэропорт Кабула на специальных автобусах. На эксклюзивных кадрах Лайфа видно обстановку около российской дипмиссии — талибы стоят у здания с автоматами в руках, обеспечивая безопасность и контроль процесса.

Конкретное число эвакуированных граждан пока не называется. Отмечается, что вывоз людей из Афганистана также продолжится завтра, 26 августа. В посольстве по-прежнему остаются наши дипломаты.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.