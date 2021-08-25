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    Лидер афганского сопротивления заявил, что приход талибов к власти угрожает России

    По его словам, у РФ есть заинтересованность в том, чтобы вмешаться и помочь избежать эскалации насилия в азиатской стране.

    25 августа, 12:02
    <p>Ахмад Масуд – младший. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CS4FfDXn7tC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ahmad_massoud_official</a></p>

    Ахмад Масуд – младший. Фото © Instagram / ahmad_massoud_official

    У России есть опасения по поводу безопасности из-за ситуации в Афганистане. Об этом заявил Ахмад Масуд – младший, сын знаменитого афганского полевого командира, министра обороны страны в 1992–1996 годах Ахмада Шаха Масуда. По его словам, он ещё не контактировал с официальными российскими представителями, но надеется на это.

    "Я надеюсь на то, что будет возможность это сделать, потому что у России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане, есть обеспокоенность политической ситуацией", — приводит его слова РБК.

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    Масуд выразил надежду, что РФ вмешается и поможет избежать эскалации насилия в стране. Он также заметил, что подобное развитие событий находится в интересах России, ведь если "экстремистская идеология будет внедрена здесь, то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России". В таком случае, считает лидер сопротивления, экстремизм будет на подъёме. Он напомнил, что после захвата власти "Талибаном"* множество группировок по всему миру поздравили представителей радикального движения и приводят их в пример своим членам.

    Масуд считает, что Москва может помочь провести что-то наподобие экстренных мирных переговоров между сопротивлением и талибами и убедить их прийти на встречу.

    Ранее "Талибан" заявил о скором мирном соглашении с силами сопротивления. Боевики указали, что ведут переговоры со старейшинами и другими "влиятельными лицами" в окружении повстанцев для скорейшего окончания войны.

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    Путин договорился с Си Цзиньпином об усилении координации по Афганистану

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, разбирался Лайф.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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