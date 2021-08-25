Путин договорился с Си Цзиньпином об усилении координации по Афганистану

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились об усилении координации по Афганистану. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что российский лидер согласился с соответствующим предложением Си Цзиньпина, который заметил, что Китай готов к усилению диалога по афганскому вопросу и с другими членами международного сообщества.

В разговоре с Путиным китайский лидер также указал, что власти Афганистана должны дистанцироваться от всех террористических организаций.