Путин договорился с Си Цзиньпином об усилении координации по Афганистану
В разговоре китайский лидер заметил, что власти этой азиатской страны должны дистанцироваться от всех террористических организаций.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей / Li Tao
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились об усилении координации по Афганистану. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что российский лидер согласился с соответствующим предложением Си Цзиньпина, который заметил, что Китай готов к усилению диалога по афганскому вопросу и с другими членами международного сообщества.
В разговоре с Путиным китайский лидер также указал, что власти Афганистана должны дистанцироваться от всех террористических организаций.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, разбирался Лайф.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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