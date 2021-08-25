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    Путин договорился с Си Цзиньпином об усилении координации по Афганистану

    В разговоре китайский лидер заметил, что власти этой азиатской страны должны дистанцироваться от всех террористических организаций.

    25 августа, 10:31
    <p>Фото © ТАСС / Карпухин Сергей / Li Tao</p>

    Фото © ТАСС / Карпухин Сергей / Li Tao

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились об усилении координации по Афганистану. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

    Отмечается, что российский лидер согласился с соответствующим предложением Си Цзиньпина, который заметил, что Китай готов к усилению диалога по афганскому вопросу и с другими членами международного сообщества.

    В разговоре с Путиным китайский лидер также указал, что власти Афганистана должны дистанцироваться от всех террористических организаций.

    Талибы заявили о хороших отношениях с Россией

    Талибы заявили о хороших отношениях с Россией

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, разбирался Лайф.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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