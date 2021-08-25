Талибы заявили о хороших отношениях с Россией

У "Талибана"* хорошие отношения с такими странами, как Россия, Китая и другими соседями Афганистана. Об этом заявил представитель политического офиса движения Мухаммед Наим.

"Китай является нашим соседом, у нас с ним хорошие отношения. Это же относится и к России" , - сказал Наим в интервью телеканалу Al-Mayadeen.

По словам Наима, "Талибан" имеет давние отношения кроме Китая также с Ираном, Пакистаном и Узбекистаном. Они, в отличие от стран Запада, не обеспокоены тем, что талибы пришли к власти. "Талибан", в свою очередь, поддерживает с соседями контакты и "хочет, чтобы они развивались".