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Талибы заявили о хороших отношениях с Россией

Представители движения назвали страны, которые не озабочены их приходом к власти в Афганистане.

24 августа, 22:37

У "Талибана"* хорошие отношения с такими странами, как Россия, Китая и другими соседями Афганистана. Об этом заявил представитель политического офиса движения Мухаммед Наим.

"Китай является нашим соседом, у нас с ним хорошие отношения. Это же относится и к России", - сказал Наим в интервью телеканалу Al-Mayadeen.

По словам Наима, "Талибан" имеет давние отношения кроме Китая также с Ираном, Пакистаном и Узбекистаном. Они, в отличие от стран Запада, не обеспокоены тем, что талибы пришли к власти. "Талибан", в свою очередь, поддерживает с соседями контакты и "хочет, чтобы они развивались".

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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