Кто больше?: Черногорка побила абсолютный рекорд по безделью, пролежав под деревом 117 часов

Жительница Черногории выиграла чемпионат по безделью, установив абсолютный рекорд. Как сообщили организаторы мероприятия, на свежем воздухе Дубравка "Дуда" Аксич из Подгорицы пролежала почти пять суток (целых 117 часов) и получила за это 300 евро.

Всего пять минут до первого места не хватило Николе Бошковичу, а третьим стал Марко Вукович, который смог пролежать 115 часов. Отмечается, что ежегодный конкурс среди ленивцев, прошедший в черногорском селе Брезна, в прошлом году был отменён из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что, согласно правилам соревнования, участники должны лежать на покрывалах, не покидая места как можно дольше. Людям можно спать, читать, пользоваться гаджетами, есть, пить, но запрещено вставать. Подниматься можно только в туалет раз в восемь часов.