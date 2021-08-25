Кто больше?: Черногорка побила абсолютный рекорд по безделью, пролежав под деревом 117 часов
После подведения итогов самого ленивого состязания в мире организаторы вручили победительнице 300 евро.
Дубравка "Дуда" Аксич. Фото © Svetlana Mandić / Vijesti.me
Жительница Черногории выиграла чемпионат по безделью, установив абсолютный рекорд. Как сообщили организаторы мероприятия, на свежем воздухе Дубравка "Дуда" Аксич из Подгорицы пролежала почти пять суток (целых 117 часов) и получила за это 300 евро.
Всего пять минут до первого места не хватило Николе Бошковичу, а третьим стал Марко Вукович, который смог пролежать 115 часов. Отмечается, что ежегодный конкурс среди ленивцев, прошедший в черногорском селе Брезна, в прошлом году был отменён из-за пандемии коронавируса.
Добавим, что, согласно правилам соревнования, участники должны лежать на покрывалах, не покидая места как можно дольше. Людям можно спать, читать, пользоваться гаджетами, есть, пить, но запрещено вставать. Подниматься можно только в туалет раз в восемь часов.
А ранее учёные выяснили, почему людям трудно выбрать активный отдых, когда есть возможность остаться дома и ничего не делать. Так, согласно данным исследователей, лень способствует сохранению ресурсов для выживания.
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