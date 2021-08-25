Врач раскрыла алгоритм действия суперантитела, нейтрализующего все штаммы ковида
Специалист отметила, что теоретически антитела можно выработать к любому белку. При этом пока результаты исследования не опубликованы в научных изданиях — делать выводы рано.
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Суперантитело, которое, по утверждениям американских учёных, обладает способностью нейтрализовать все известные мутации коронавируса, может быть эффективным за счёт блокирования белка, отвечающего за проникновение вируса в организм. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина, комментируя открытие учёных из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).
По словам эксперта, до тех пор пока результаты научной работы не появились в авторитетных изданиях, выводы делать рано. При этом Логина отметила, что теоретически антитела можно выработать к любому белку.
"Речь идёт о возможном варианте именно блокировать тот белок, который способствует проникновению вируса в организм. Антитела можно выработать к любому белку. Какой антиген вводят, к такому антигену и вырабатывается устойчивость, это чисто теоретическая схема", — пояснила собеседница телеканала.
Иммунолог уточнила, что вакцинация от CoViD-19 будет продолжаться, так как существуют и другие факторы воздействия вируса на организм, кроме проникновения. Поэтому открытие американских специалистов расширит возможности профилактики инфекции.
Ранее сообщалось, что российские учёные составили атлас 11 штаммов коронавируса. По их словам, даже при снижении уровня антител наш организм защищается от патогенов при помощи специальных клеток-убийц и клеток-помощников.
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