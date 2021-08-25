Путин пообещал совершенствовать систему оплаты труда учителей

"Но прежде надо совершенствовать систему оплаты труда. Не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определённые планы. Надо их реализовывать исходя из бюджетных возможностей, но будем делать это и далее. Вы упомянули про пять тысяч за педагогическую деятельность, это небольшие деньги, будем считать, что это значок", — отметил глава государства.