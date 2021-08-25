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    Путин пообещал совершенствовать систему оплаты труда учителей

    При этом глава государства не стал вдаваться в детали, чтобы не пугать "некоторых коллег из правительства".

    25 августа, 11:13

    Путин пообещал совершенствовать систему оплаты труда учителей. Видео © LIFE

    Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности пообещал совершенствовать систему оплаты труда учителей, но не раскрыл детали — чтобы не пугать министров.

    "Но прежде надо совершенствовать систему оплаты труда. Не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определённые планы. Надо их реализовывать исходя из бюджетных возможностей, но будем делать это и далее. Вы упомянули про пять тысяч за педагогическую деятельность, это небольшие деньги, будем считать, что это значок", — отметил глава государства.

    Путин: Старшекурсники педагогических вузов должны иметь возможность преподавать в школах

    Путин: Старшекурсники педагогических вузов должны иметь возможность преподавать в школах

    Напомним, в 2020 году по поручению президента России Владимира Путина, было принято решение о выплатах педагогам за классное руководство. С 1 сентября учителя начали получать дополнительно по пять тысяч рублей. А с 1 сентября нынешнего года эти надбавки будут распространяться и на преподавателей колледжей.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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