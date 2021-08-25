Прокурор запросил 13 лет строгого режима для экс-главы МВД по Коми

Гособвинитель попросил Сыктывкарский городской суд признать виновным бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, которому вменяют получение взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы регионального ведомства.

Обвинение запросило для Половникова 13 лет колонии строгого режима, штраф в размере 14,5 миллиона рублей. Кроме того, подсудимому просят запретить занимать определённые должности в системе МВД сроком на пять лет, а также лишить обвиняемого звания генерал-майора полиции и наград.