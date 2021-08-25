Прокурор запросил 13 лет строгого режима для экс-главы МВД по Коми
Половникову вменяют получение взятки в особо крупном размере и легализацию полученных преступным путём доходов.
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Гособвинитель попросил Сыктывкарский городской суд признать виновным бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, которому вменяют получение взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы регионального ведомства.
Обвинение запросило для Половникова 13 лет колонии строгого режима, штраф в размере 14,5 миллиона рублей. Кроме того, подсудимому просят запретить занимать определённые должности в системе МВД сроком на пять лет, а также лишить обвиняемого звания генерал-майора полиции и наград.
Напомним, Виктор Половников был задержан в январе 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позднее его арестовали, а в феврале генерал-майор полиции указом президента Владимира Путина был снят с должности главы МВД по Коми.
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