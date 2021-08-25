"Жизнь расставит точки над "i": В Союзе нефтяников не увидели проблем для работы "Северного потока – 2" из-за решения суда ФРГ
Хранилища газа в Германии заполнены на 50%, поэтому в случае "суровых зим" власти будут просить наполнить их, что приведёт к временному снятию ограничений.
Фото © Nord-stream2.com
Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль заявил Лайфу, что проблем для работы "Северного потока – 2" не будет. Так он прокомментировал информацию о том, что компания-оператор проекта строительства Nord Stream 2 AG проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Европейцы сами попросят ещё большего заполнения газопровода, если зима будет холодной, уверен специалист.
"Учитывая зиму в этом году, "Северный поток – 2" работал не наполовину, а на 110% своей мощности, потому что потребность была. Конечно, "Газпром" все эти нюансы знает, но работу "Северного потока – 2" это никак не осложнит. Если будут суровые зимы, то они (европейцы. — Прим. Лайфа) попросят и большего его заполнения", — рассказал Шмаль в беседе с Лайфом.
По словам эксперта, Евросоюз старается всячески ущемить интересы России. Европейские хранилища газа, в том числе и в Германии, как отмечает глава Союза нефтяников, заполнены очень плохо: менее чем наполовину из-за высокой стоимости голубого топлива.
"Но, я думаю, жизнь сама расставит точки над "i". <...> Если ситуация будет складываться, что хранилища к началу зимы не будут заполнены до нужного уровня, то тогда потребуются дополнительные мощности и все эти ограничения могут быть сняты, но на определённый период", — отмечает эксперт.
Он также добавил, что "Газпром" является независимым поставщиком газа и больше таких нет.
Ранее сообщалось, что суд в Германии не освободил "Северный поток – 2" от норм Газовой директивы Евросоюза. В Nord Stream 2 AG отметили, что приняли к сведению решение инстанции. О дальнейших шагах будет сообщено позднее.
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