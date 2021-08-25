Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль заявил Лайфу, что проблем для работы "Северного потока – 2" не будет. Так он прокомментировал информацию о том, что компания-оператор проекта строительства Nord Stream 2 AG проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Европейцы сами попросят ещё большего заполнения газопровода, если зима будет холодной, уверен специалист.

"Учитывая зиму в этом году, "Северный поток – 2" работал не наполовину, а на 110% своей мощности, потому что потребность была. Конечно, "Газпром" все эти нюансы знает, но работу "Северного потока – 2" это никак не осложнит. Если будут суровые зимы, то они (европейцы. — Прим. Лайфа) попросят и большего его заполнения", — рассказал Шмаль в беседе с Лайфом.

По словам эксперта, Евросоюз старается всячески ущемить интересы России. Европейские хранилища газа, в том числе и в Германии, как отмечает глава Союза нефтяников, заполнены очень плохо: менее чем наполовину из-за высокой стоимости голубого топлива.

"Но, я думаю, жизнь сама расставит точки над "i". <...> Если ситуация будет складываться, что хранилища к началу зимы не будут заполнены до нужного уровня, то тогда потребуются дополнительные мощности и все эти ограничения могут быть сняты, но на определённый период", — отмечает эксперт.

Он также добавил, что "Газпром" является независимым поставщиком газа и больше таких нет.