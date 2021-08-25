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    Разграбленный в аэропорту Кабула российский вертолёт перебазирован в безопасное место

    17 августа неизвестные проникли на борт судна и вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором находились различные инструменты и запас продуктов.

    25 августа, 10:54
    <p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

    Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

    Авиакомпания UTair перевезла российский вертолёт Ми-8МТВ в безопасное место после того, как воздушное судно было разграблено в аэропорту Кабула. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

    "22 августа вертолёт вместе со всем персоналом авиагруппы UTair перебазирован в безопасную локацию", — цитирует ТАСС заявление компании.

    Пластиковый щит вместо шлагбаума: Лайф показывает заблокированную талибами дорогу в аэропорт Кабула

    Пластиковый щит вместо шлагбаума: Лайф показывает заблокированную талибами дорогу в аэропорт Кабула

    Как уточнили в "ЮТэйре", ограбление произошло 17 августа. Неизвестные вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором находились различные инструменты и запас продуктов. Кроме того, злоумышленники повредили внутреннюю обшивку летательного аппарата.

    Ранее сообщалось, что Минобороны по поручению президента России Владимира Путина вывезет из Афганистана более 500 человек: это россияне, граждане стран – участниц Договора о коллективной безопасности, а также украинцы. В эвакуации будут задействованы четыре самолёта военно-транспортной авиации.

    Путин договорился с Си Цзиньпином об усилении координации по Афганистану

    Путин договорился с Си Цзиньпином об усилении координации по Афганистану

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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