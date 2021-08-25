Разграбленный в аэропорту Кабула российский вертолёт перебазирован в безопасное место

Авиакомпания UTair перевезла российский вертолёт Ми-8МТВ в безопасное место после того, как воздушное судно было разграблено в аэропорту Кабула. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"22 августа вертолёт вместе со всем персоналом авиагруппы UTair перебазирован в безопасную локацию", — цитирует ТАСС заявление компании.

Как уточнили в "ЮТэйре", ограбление произошло 17 августа. Неизвестные вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором находились различные инструменты и запас продуктов. Кроме того, злоумышленники повредили внутреннюю обшивку летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что Минобороны по поручению президента России Владимира Путина вывезет из Афганистана более 500 человек: это россияне, граждане стран – участниц Договора о коллективной безопасности, а также украинцы. В эвакуации будут задействованы четыре самолёта военно-транспортной авиации.

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