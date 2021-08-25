СК проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству девятилетней девочки

"Установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству. С ним проводятся следственные действия", — сказано в записи.

Напомним, 30 июня малышка ушла из дома, с тех пор её местонахождение было неизвестно. Поисковики не исключали криминального характера исчезновения ребёнка. На причастность к пропаже проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа стало известно, что девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая. Тела некоторых из пропавших несовершеннолетних ранее были найдены с признаками насильственной смерти.