Лайф узнал результаты теста на алкоголь второго фельдшера, избившего пациентку в Ярославле
Ранее в организме его коллеги не было выявлено признаков спиртного или наркотических веществ. К слову, мать пострадавшей девушки заявляла, что в день нападения на дочь оба медика были пьяны.
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Лайфу стали известны результаты медосвидетельствования второго фельдшера психиатрической бригады, который вместе с коллегой избил пациентку в лифте жилого дома в Ярославле. Напомним, ранее в крови его напарника не было обнаружено спиртного или наркотических веществ.
Так, по нашим данным, экспертиза определила, что в организме фельдшера Василия Г. был обнаружен алкоголь. Точное количество промилле пока устанавливается. К слову, мать пострадавшей девушки неоднократно заявляла, что в тот день оба медика были пьяны.
По факту происшествия следователи возбудили сразу два уголовных дела: за причинение лёгкого вреда здоровью и за незаконную госпитализацию в психиатрическую лечебницу. На время расследования инцидента медицинских сотрудников отстранили от работы.
Ранее Лайф сообщал, что пострадавшая 30-летняя девушка на учёте нигде ранее не состояла, поскольку никаких психических отклонений у неё диагностировано не было. После инцидента в лифте у неё разбита губа, а также зафиксированы травмы на левом боку.
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Напомним, видеоролик с избиением девушки появился в нашем распоряжении 23 августа. На кадрах видно, что двое мужчин крепкого телосложения заводят в лифт пациентку. У той явная истерика: она кричит и пытается вырваться. Как только двери закрываются, мужчины начинают бить её в живот и по голове. После того как все трое вышли из лифта, на полу остались следы крови.
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