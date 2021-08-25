Лайф узнал результаты теста на алкоголь второго фельдшера, избившего пациентку в Ярославле

Лайфу стали известны результаты медосвидетельствования второго фельдшера психиатрической бригады, который вместе с коллегой избил пациентку в лифте жилого дома в Ярославле. Напомним, ранее в крови его напарника не было обнаружено спиртного или наркотических веществ.

Так, по нашим данным, экспертиза определила, что в организме фельдшера Василия Г. был обнаружен алкоголь. Точное количество промилле пока устанавливается. К слову, мать пострадавшей девушки неоднократно заявляла, что в тот день оба медика были пьяны.

По факту происшествия следователи возбудили сразу два уголовных дела: за причинение лёгкого вреда здоровью и за незаконную госпитализацию в психиатрическую лечебницу. На время расследования инцидента медицинских сотрудников отстранили от работы.

Ранее Лайф сообщал, что пострадавшая 30-летняя девушка на учёте нигде ранее не состояла, поскольку никаких психических отклонений у неё диагностировано не было. После инцидента в лифте у неё разбита губа, а также зафиксированы травмы на левом боку.