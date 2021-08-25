НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Лайф узнал результаты теста на алкоголь второго фельдшера, избившего пациентку в Ярославле

    Ранее в организме его коллеги не было выявлено признаков спиртного или наркотических веществ. К слову, мать пострадавшей девушки заявляла, что в день нападения на дочь оба медика были пьяны.

    25 августа, 11:10

    Скриншот © LIFE

    Лайфу стали известны результаты медосвидетельствования второго фельдшера психиатрической бригады, который вместе с коллегой избил пациентку в лифте жилого дома в Ярославле. Напомним, ранее в крови его напарника не было обнаружено спиртного или наркотических веществ.

    Так, по нашим данным, экспертиза определила, что в организме фельдшера Василия Г. был обнаружен алкоголь. Точное количество промилле пока устанавливается. К слову, мать пострадавшей девушки неоднократно заявляла, что в тот день оба медика были пьяны.

    Дралась и ругалась: Фельдшер рассказал, почему избил женщину в лифте в Ярославле

    Дралась и ругалась: Фельдшер рассказал, почему избил женщину в лифте в Ярославле

    По факту происшествия следователи возбудили сразу два уголовных дела: за причинение лёгкого вреда здоровью и за незаконную госпитализацию в психиатрическую лечебницу. На время расследования инцидента медицинских сотрудников отстранили от работы.

    Ранее Лайф сообщал, что пострадавшая 30-летняя девушка на учёте нигде ранее не состояла, поскольку никаких психических отклонений у неё диагностировано не было. После инцидента в лифте у неё разбита губа, а также зафиксированы травмы на левом боку.

    "Стало так больно": В Екатеринбурге таксист избил девушку после отказа платить больше установленной цены

    "Стало так больно": В Екатеринбурге таксист избил девушку после отказа платить больше установленной цены

    Напомним, видеоролик с избиением девушки появился в нашем распоряжении 23 августа. На кадрах видно, что двое мужчин крепкого телосложения заводят в лифт пациентку. У той явная истерика: она кричит и пытается вырваться. Как только двери закрываются, мужчины начинают бить её в живот и по голове. После того как все трое вышли из лифта, на полу остались следы крови.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Лайф узнал, был ли алкоголь в крови фельдшера, избившего пациентку в Ярославле

      вчера в 14:13

      Избивших пациентку в Ярославле фельдшеров проверят на алкоголь

      вчера в 09:57

      В Татарстане нашли тело парня, пропавшего на лодке вместе с возлюбленной

      сегодня в 11:49

      Лайф публикует кадры от Посольства РФ в Кабуле: Минобороны приступило к эвакуации из Афганистана граждан России и других стран

      сегодня в 12:13

      Nord Stream 2 заявил о дискриминации после проигрыша в суде ФРГ

      сегодня в 12:08

      Новости партнеров

      Layer 1