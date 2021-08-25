В Минздраве РФ назвали условие для улучшения прогноза по ковиду

Минздрав России может скорректировать в сторону улучшения прогноза ситуации с коронавирусом в нашей стране при условии активной вакцинации граждан. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что прогноз заболеваемости до конца 2021 года в целях планирования финансового обеспечения был составлен с учётом тенденции развития санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ и других странах и количества переболевших и вакцинированных.

"Его коррекция возможна в сторону уменьшения при условии роста активности граждан в получении прививок от коронавируса", — уточнили в Минздраве.

Прививка поможет снизить вероятность заболеть ковидом, а также тяжесть болезни и необходимость в высокозатратном стационарном лечении, что включает в себя расходы на искусственную вентиляцию лёгких, экстракорпоральную мембранную оксигенацию при необходимости и применение дорогостоящих лекарств.