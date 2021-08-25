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    В Минздраве РФ назвали условие для улучшения прогноза по ковиду

    Благодаря вакцинации можно снизить вероятность заражения CoViD-19, тяжесть заболевания и необходимость высокозатратного лечения.

    25 августа, 11:14
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Минздрав России может скорректировать в сторону улучшения прогноза ситуации с коронавирусом в нашей стране при условии активной вакцинации граждан. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

    Отмечается, что прогноз заболеваемости до конца 2021 года в целях планирования финансового обеспечения был составлен с учётом тенденции развития санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ и других странах и количества переболевших и вакцинированных.

    "Его коррекция возможна в сторону уменьшения при условии роста активности граждан в получении прививок от коронавируса", — уточнили в Минздраве.

    Подсчитана вероятность, с которой непривитые от ковида попадают в больницу

    Подсчитана вероятность, с которой непривитые от ковида попадают в больницу

    Прививка поможет снизить вероятность заболеть ковидом, а также тяжесть болезни и необходимость в высокозатратном стационарном лечении, что включает в себя расходы на искусственную вентиляцию лёгких, экстракорпоральную мембранную оксигенацию при необходимости и применение дорогостоящих лекарств.

    Ранее была раскрыта средняя стоимость лечения пациента от ковида в России. За первые шесть месяцев 2021 года ФОМС потратил на медпомощь больным коронавирусом 218 миллиардов рублей.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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