В Минздраве РФ назвали условие для улучшения прогноза по ковиду
Благодаря вакцинации можно снизить вероятность заражения CoViD-19, тяжесть заболевания и необходимость высокозатратного лечения.
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Минздрав России может скорректировать в сторону улучшения прогноза ситуации с коронавирусом в нашей стране при условии активной вакцинации граждан. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что прогноз заболеваемости до конца 2021 года в целях планирования финансового обеспечения был составлен с учётом тенденции развития санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ и других странах и количества переболевших и вакцинированных.
"Его коррекция возможна в сторону уменьшения при условии роста активности граждан в получении прививок от коронавируса", — уточнили в Минздраве.
Прививка поможет снизить вероятность заболеть ковидом, а также тяжесть болезни и необходимость в высокозатратном стационарном лечении, что включает в себя расходы на искусственную вентиляцию лёгких, экстракорпоральную мембранную оксигенацию при необходимости и применение дорогостоящих лекарств.
Ранее была раскрыта средняя стоимость лечения пациента от ковида в России. За первые шесть месяцев 2021 года ФОМС потратил на медпомощь больным коронавирусом 218 миллиардов рублей.
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