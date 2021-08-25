Путин поддержал идею учреждения в России Дня отца

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности заявил, что положительно относится к идее учреждения Дня отца в нашей стране, и пообещал обсудить этот вопрос с представителями профильных ведомств.

"По поводу движения отцов — только слова благодарности могу вам высказать. Я буду поддерживать, что вы делаете, в том числе и [учреждение] Дня отца. Обязательно с коллегами обсудим", — сказал глава государства.

Путин назвал чрезвычайно важной роль мужчины в воспитании детей, уточнив, что особенно это чувствуется в многодетных семьях, в которых отцы спокойные, мягкие и уравновешенные. При этом мамы в них строгие и организованные, добавил президент.

"Я много лет встречаюсь с многодетными семьями по праздникам. И всегда у меня такое впечатление складывается. При этом мужское начало в многодетных семьях чувствуется, является базовой основой в многодетной семье", — сказал Путин.