Путин предложил объявить 2023-й Годом учителя

Президент России Владимир Путин предложил объявить Годом учителя 2023-й. Он поддержал соответствующую идею выпускницы Екатерины Гришиной из Москвы на встрече с представителями общественности.

"Хорошая идея. В 2023 году будем отмечать 200-летие Константина Ушинского, основателя педагогики. Можно объявить 2023-й Годом учителя", — заметил Путин.