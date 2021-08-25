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    Путин предложил объявить 2023-й Годом учителя

    Как отметил глава государства, тогда будет отмечаться 200-летие со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского.

    25 августа, 11:27
    <p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

    Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

    Президент России Владимир Путин предложил объявить Годом учителя 2023-й. Он поддержал соответствующую идею выпускницы Екатерины Гришиной из Москвы на встрече с представителями общественности.

    "Хорошая идея. В 2023 году будем отмечать 200-летие Константина Ушинского, основателя педагогики. Можно объявить 2023-й Годом учителя", — заметил Путин.

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    Ранее Лайф рассказывал, что российские губернаторы обсудили в Госсовете актуальные вопросы развития сферы образования. В ходе круглых столов были затронуты темы развития системы допобразования, цифровая трансформация учебного процесса, обеспечение безопасности учащихся и капремонт школ.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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