Путин предложил объявить 2023-й Годом учителя
Как отметил глава государства, тогда будет отмечаться 200-летие со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Президент России Владимир Путин предложил объявить Годом учителя 2023-й. Он поддержал соответствующую идею выпускницы Екатерины Гришиной из Москвы на встрече с представителями общественности.
"Хорошая идея. В 2023 году будем отмечать 200-летие Константина Ушинского, основателя педагогики. Можно объявить 2023-й Годом учителя", — заметил Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что российские губернаторы обсудили в Госсовете актуальные вопросы развития сферы образования. В ходе круглых столов были затронуты темы развития системы допобразования, цифровая трансформация учебного процесса, обеспечение безопасности учащихся и капремонт школ.
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