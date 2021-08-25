НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Опубликованы кадры допроса подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Тюмени

    Ранее региональные СМИ сообщили, что задержанный признал свою вину в совершении преступления.

    25 августа, 16:23

    Кадры допроса подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Тюмени. Видео © МВД РФ

    Главное управление МВД России опубликовало кадры допроса подозреваемого в убийстве девятилетней девочки из Тюмени, о задержании которого сегодня сообщил Следственный комитет.

    Большая часть допроса опубликована без звука, однако оставлена часть ответа подозреваемого на вопрос, за что он задержан.

    "За убийство несовершеннолетней", — сказал мужчина.

    Подозреваемый в убийстве тюменской девочки признал вину

    Подозреваемый в убийстве тюменской девочки признал вину

    Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Поисковики не исключали криминального характера пропажи ребёнка. На причастность к случившемуся проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Экс-президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек на допрос

      2 августа, 11:45

      ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству 9-летней девочки

      сегодня в 16:43

      Бумаги QIWI обвалились до исторического минимума после выбора оператора букмекерских ставок

      сегодня в 16:59

      "Что скажете, шериф?": В Москве координатор "Лизы алерт" тремя билбордами на Садовом напомнил полиции про закон о геолокации

      сегодня в 16:55

      СМИ: Украинцы отказались от эвакуации из Кабула на российских самолётах

      сегодня в 16:38

      Новости партнеров

      Layer 1