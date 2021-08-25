Опубликованы кадры допроса подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Тюмени
Ранее региональные СМИ сообщили, что задержанный признал свою вину в совершении преступления.
Кадры допроса подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Тюмени. Видео © МВД РФ
Главное управление МВД России опубликовало кадры допроса подозреваемого в убийстве девятилетней девочки из Тюмени, о задержании которого сегодня сообщил Следственный комитет.
Большая часть допроса опубликована без звука, однако оставлена часть ответа подозреваемого на вопрос, за что он задержан.
"За убийство несовершеннолетней", — сказал мужчина.
Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Поисковики не исключали криминального характера пропажи ребёнка. На причастность к случившемуся проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.
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