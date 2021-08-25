Опубликованы кадры допроса подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Тюмени

Большая часть допроса опубликована без звука, однако оставлена часть ответа подозреваемого на вопрос, за что он задержан.

Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Поисковики не исключали криминального характера пропажи ребёнка. На причастность к случившемуся проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.