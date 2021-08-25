Учёные рассчитали процент заболевших коронавирусом среди привитых
В новом исследовании приняли участие почти 25 тысяч медицинских работников из Нидерландов. Все они были вакцинированы, но заболели из них меньше 1%.
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Голландские учёные провели исследование среди большого количества вакцинированных медработников и установили, какой процент из них заболел коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.org.
Опыты показали, что из 24 706 человек, получивших полный курс мРНК- или векторных вакцин, заболел 161 человек, что составляет 0,65 процента от всех привитых. Отмечается, что во всех случаях заболевание проходило в лёгкой форме, никому из заболевших не потребовалась госпитализация.
Кроме того, оказалось, что 90,5% заболевших заразились агрессивным штаммом "дельта". Однако вирусная нагрузка у привитых участников исследования была во всех случаях ниже, чем у невакцинированных, а показатели их ПЦР-тестов, как правило, снижались до пороговых значений уже в течение трёх дней после появления первых симптомов. Это говорит о хорошей сопротивляемости организма и низкой жизнеспособности вируса.
Напомним, что за сутки в России зарегистрировали 809 смертей от коронавируса. Число летальных исходов впервые с 17 августа превысило 800.
Ранее в Минздраве России опубликовали памятку для населения с целью профилактики осложнений после перенесённой инфекции. В ней сообщается о том, что возникновение тромбозов может быть у 20–30% переболевших ковидом. Среди других осложнений перечислены одышка, кашель, боль в груди и тахикардия. В комментарии Лайфу вирусолог Владислав Жемчугов объяснил, когда у переболевших коронавирусом может случиться тромбоз.
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