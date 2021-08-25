Учёные рассчитали процент заболевших коронавирусом среди привитых

Голландские учёные провели исследование среди большого количества вакцинированных медработников и установили, какой процент из них заболел коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.org.

Опыты показали, что из 24 706 человек, получивших полный курс мРНК- или векторных вакцин, заболел 161 человек, что составляет 0,65 процента от всех привитых. Отмечается, что во всех случаях заболевание проходило в лёгкой форме, никому из заболевших не потребовалась госпитализация.

Кроме того, оказалось, что 90,5% заболевших заразились агрессивным штаммом "дельта". Однако вирусная нагрузка у привитых участников исследования была во всех случаях ниже, чем у невакцинированных, а показатели их ПЦР-тестов, как правило, снижались до пороговых значений уже в течение трёх дней после появления первых симптомов. Это говорит о хорошей сопротивляемости организма и низкой жизнеспособности вируса.

Напомним, что за сутки в России зарегистрировали 809 смертей от коронавируса. Число летальных исходов впервые с 17 августа превысило 800.