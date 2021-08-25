На сотрудников МПГУ завели уголовное дело о взятках биткоинами

Завкафедрой социальной педагогики и психологии Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета и двух преподавателей вуза подозревают во взятках за защиту диссертаций и получении учёной степени. Причём деньги они получали в биткоинах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете России, информацию подтвердил ещё один собеседник издания, знакомый с материалами дела.

Отмечается, что в отношении заведующей кафедрой Елены Левановой, старшего преподавателя этой же кафедры Ксении Плешаковой и учёного секретаря диссертационного совета МПГУ Владимира Плешакова Мещанский отдел следственного управления СКР по Центральному административному округу столицы возбудил уголовное дело о получении и даче взяток. Следствие предполагает, что Левановой поступило 384 тысячи рублей от соискателя кандидатской учёной степени.

"Деньги были получены через посредников, старшего преподавателя этой же кафедры Ксении Плешаковой и через учёного секретаря диссертационного совета МПГУ Владимира Плешакова", — сообщил собеседник РБК.

Завкафедрой должна была помочь "заказчику", будучи председателем диссертационного совета, в допуске к защите соответствующей работы. Она должна была убедить других участников совета принять положительное решение по защите диссертации. Отмечается, что заказчик в ходе защиты могла отвечать на подготовленные ею же заранее вопросы, а во время перерыва имела возможность подготовиться к тем вопросам совета, ответы на которые не знала.

Помимо того, Леванова подозревается во взятии денег за обязательства, которые, по версии следствия, не собиралась исполнять. Так, в ноябре 2020 года завкафедрой получила от девушки 50 тысяч рублей, пообещав передать средства неустановленным лицам из Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования за принятие положительного решения при присуждении учёной степени.