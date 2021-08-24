Квартира с низкой социальной ответственностью: Мог ли Павел Грудинин дать взятку члену КПРФ Нине Останиной Как полагают эксперты, "покупка по заниженной цене" является весьма распространённой формой взятки, однако формально её доказать очень непросто. 24 августа, 12:57 Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Члены КПРФ уже достаточно давно критикуют действующую власть за коррупцию и нецелевое использование средств. По их мнению, в стране давно происходит разложение общества и государства и, чтобы противостоять ему, нужно срочно перенимать опыт "народных предприятий". Однако под такими брендами зачастую прячется весьма и весьма некрасивая история.

В 2018 году ЗАО "Совхоз имени Ленина" продало квартиру Останину Евгению Игоревичу, сыну члена КПРФ, бывшего депутата Госдумы, а ныне руководителя аппарата фракции КПРФ в нижней палате парламента Нины Останиной, за 4,8 миллиона рублей. Размер жилплощади составил 46 квадратных метров. Стоимость одного квадрата — почти 100 тысяч рублей. В это же время рыночная стоимость такой же квартиры в том же доме варьировалась в пределах 9–11 млн рублей, а сегодня и вовсе достигает 12–14 млн.

Фото © ТАСС / Семен Лиходеев

Однако само по себе данное обстоятельство не может являться причиной для заведения уголовного дела, в конце концов, делать подарки, пусть и такие дорогие, вполне возможно. "Взятка" — это более ёмкое определение.

— Взятка — это предоставление неких услуг, денег либо иных ценностей взамен на услуги по линии государства. Если по линии бизнеса, то это уже будет коммерческий подкуп. Тут нужно рассматривать именно с этих позиций, если есть факты, которые говорят, что продажа данной квартиры как-то повлияла на некие решения в области полномочий государства, то это именно взятка, — подчеркнул депутат Государственной думы Евгений Фёдоров.

Нина Останина. Фото © msk.kprf.ru

Уточним, Нина Останина возглавляет аппарат фракции КПРФ в Государственной думе, ранее избиралась депутатом Государственной думы с II по V созывы. Однако более десяти лет назад её сын Даниил совершил убийство своего партнёра по бизнесу — Михаила Мильштейна, в результате был отправлен в тюрьму на 12 с половиной лет. Можно предположить, что это обстоятельство и повлияло на депутатский статус Нины Александровны, которая с тех пор на этот пост не избиралась.

Однако в жизни партии она принимала активное участие, так, в 2018 году Останина являлась доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, который и руководит ЗАО "Совхоз имени Ленина". Если вспомнить, что Павел Грудинин до 2011 года был членом "Единой России", а также пытался пойти на союз с ЛДПР, так как находился в товарищеских отношениях с Владимиром Жириновским, то можно предположить, что партийность для него не столь принципиальна. А значит, отношения с Ниной Останиной он рассматривает через призму коммерческого интереса.

— Покупка по заниженной цене — это одна из весьма распространённых форм взятки. Она не очень заметна, совершенно прозрачна для должностного лица, при этом сложно доказать состав преступления. Однако сам факт взятки — налицо. Все же понимают, что такое происходит неслучайно, при этом, безусловно, продажа квартиры и попытка просунуть Грудинина в федеральный список кандидатов в Государственную думу по формальным признакам никакого отношения друг к другу не имеют, — отметил политолог Александр Роджерс.

Наверное, на этом бы история и закончилась, если бы Нине Останиной и Павлу Грудинину удалось всё провести тихо. Но распродажа имущества ЗАО "Совхоз имени Ленина" по цене ниже рыночной не устроила акционеров предприятия. В Арбитражный суд Московский области был подан иск к Останиной Нине Александровне. По мнению акционеров, сделку необходимо признать недействительной, а квартиру вернуть в собственность совхоза.

— Если истцы смогут доказать, что сделка была проведена по заведомо заниженной цене, то есть обе стороны знали это, то выиграют дело. Тут нужно смотреть на особенности приобретения, была ли сделана надлежащая оценка имущества или нет, как оно продавалось — в спешке или спокойно, втайне ли от других лиц, которые могли претендовать, или открыто. Если всё было сделано так, чтобы не привлечь внимания, то возможно, что квартира вернётся в собственность совхоза, — заявил юрист Илья Ремесло.

Он отметил, что в последние годы КПРФ напоминает приют бизнесменов с не очень ясной историей и множеством судебных дел, которые, прикрываясь красным флагом, ищут политическую защиту от преследований за свои хозяйственные махинации, поэтому подобные истории не являются чем-то необычным и всплывают достаточно часто.

Авторы Андрей Лапенков