Кузнецова попросила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах

По мнению детского омбудсмена, "дома и стены помогают". По крайней мере, экзамен точно будет менее волнительным.

Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова считает необходимым предоставить школьникам возможность сдавать ЕГЭ на территории своих школ. Заявление прозвучало на заседании президиума Госсовета по вопросам образования, которое в среду провёл глава государства Владимир Путин.

"В прошлом году базовая математика была отменена в ЕГЭ, если в этом году она будет проводиться, то очень хотелось бы смягчить эту ситуацию, можно ли рассмотреть возможность проведения базовой математики в рамках ЕГЭ на территории своих школ", — сказала Кузнецова.

Она отметила, что экзамены и по другим дисциплинам лучше было бы проводить на территории учебных заведений, где дети учились много лет, и в стенах уже ставших родными.

"Всё-таки дома и стены помогают", — заметила омбудсмен.