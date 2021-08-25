Кузнецова попросила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах
По мнению детского омбудсмена, "дома и стены помогают". По крайней мере, экзамен точно будет менее волнительным.
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Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова считает необходимым предоставить школьникам возможность сдавать ЕГЭ на территории своих школ. Заявление прозвучало на заседании президиума Госсовета по вопросам образования, которое в среду провёл глава государства Владимир Путин.
"В прошлом году базовая математика была отменена в ЕГЭ, если в этом году она будет проводиться, то очень хотелось бы смягчить эту ситуацию, можно ли рассмотреть возможность проведения базовой математики в рамках ЕГЭ на территории своих школ", — сказала Кузнецова.
Она отметила, что экзамены и по другим дисциплинам лучше было бы проводить на территории учебных заведений, где дети учились много лет, и в стенах уже ставших родными.
"Всё-таки дома и стены помогают", — заметила омбудсмен.
Ранее сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница рассказала, куда будет поступать. 17-летняя Алика — единственный выпускник, кто в 2021 году в России сдал сразу четыре предмета на высший балл. С таким результатом девушка планирует покорить столичный вуз.
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