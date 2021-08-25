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    Кузнецова попросила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах

    По мнению детского омбудсмена, "дома и стены помогают". По крайней мере, экзамен точно будет менее волнительным.

    25 августа, 15:52

    Фото © Kremlin.ru

    Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова считает необходимым предоставить школьникам возможность сдавать ЕГЭ на территории своих школ. Заявление прозвучало на заседании президиума Госсовета по вопросам образования, которое в среду провёл глава государства Владимир Путин.

    "В прошлом году базовая математика была отменена в ЕГЭ, если в этом году она будет проводиться, то очень хотелось бы смягчить эту ситуацию, можно ли рассмотреть возможность проведения базовой математики в рамках ЕГЭ на территории своих школ", — сказала Кузнецова.

    Она отметила, что экзамены и по другим дисциплинам лучше было бы проводить на территории учебных заведений, где дети учились много лет, и в стенах уже ставших родными.

    "Всё-таки дома и стены помогают", заметила омбудсмен.

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    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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