Сценарист призвал учителей "сражаться образами" после жалобы Путину на "Нашу Russia"
А ещё предложил не сетовать "направо и налево". По словам Пежемского, Министерство образования может профинансировать программу по созданию положительного портрета педагога.
Снежана Денисовна. Скриншот видео © Rutube / "Наша Russia"
Вместо жалоб президенту России Владимиру Путину российским учителям лучше сражаться образами с их комедийными версиями. Такое мнение высказал советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Максим Пежемский.
"Просто если ярче и интереснее получаются комедийные образы, то значит положительные должны быть ещё ярче. Надо сражаться образами, а не жаловаться направо и налево", — приводит его слова телеканал "360".
Пежемский заметил, что Министерство образования может профинансировать программу по созданию положительного образа учителей, который, безусловно, присутствует. При этом режиссёр заметил, что ничего такого в образе героя Сергея Светлакова Снежаны Денисовны нет.
Напомним, учительница ярославской средней школы № 26 Жанна Торхова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на образ преподавателей в СМИ и произведениях массовой культуры. В качестве примера она привела Снежану Денисовну из юмористического шоу "Наша Russia".
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