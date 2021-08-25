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    Сценарист призвал учителей "сражаться образами" после жалобы Путину на "Нашу Russia"

    А ещё предложил не сетовать "направо и налево". По словам Пежемского, Министерство образования может профинансировать программу по созданию положительного портрета педагога.

    25 августа, 15:44
    <p>Снежана Денисовна. Скриншот видео © <a href="https://rutube.ru/video/bca18598c1b2bf29e504bf2463b698ab/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rutube / "Наша Russia"</a></p>

    Снежана Денисовна. Скриншот видео © Rutube / "Наша Russia"

    Вместо жалоб президенту России Владимиру Путину российским учителям лучше сражаться образами с их комедийными версиями. Такое мнение высказал советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Максим Пежемский.

    "Просто если ярче и интереснее получаются комедийные образы, то значит положительные должны быть ещё ярче. Надо сражаться образами, а не жаловаться направо и налево", — приводит его слова телеканал "360".

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    Пежемский заметил, что Министерство образования может профинансировать программу по созданию положительного образа учителей, который, безусловно, присутствует. При этом режиссёр заметил, что ничего такого в образе героя Сергея Светлакова Снежаны Денисовны нет.

    Напомним, учительница ярославской средней школы № 26 Жанна Торхова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на образ преподавателей в СМИ и произведениях массовой культуры. В качестве примера она привела Снежану Денисовну из юмористического шоу "Наша Russia".

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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