Сценарист призвал учителей "сражаться образами" после жалобы Путину на "Нашу Russia"

Вместо жалоб президенту России Владимиру Путину российским учителям лучше сражаться образами с их комедийными версиями. Такое мнение высказал советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Максим Пежемский.

"Просто если ярче и интереснее получаются комедийные образы, то значит положительные должны быть ещё ярче. Надо сражаться образами, а не жаловаться направо и налево", — приводит его слова телеканал "360".

Пежемский заметил, что Министерство образования может профинансировать программу по созданию положительного образа учителей, который, безусловно, присутствует. При этом режиссёр заметил, что ничего такого в образе героя Сергея Светлакова Снежаны Денисовны нет.