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    Украина предложила свои услуги по управлению "Северным потоком – 2"

    Киев обрадовался отказу Высшего земельного суда в Дюссельдорфе вывести российский газопровод из-под действия норм газовой директивы ЕС. И уже придумал, как можно на этом заработать.

    25 августа, 15:33

    Фото © Pexels

    Оператор ГТС Украины изъявил готовность управлять газопроводом "Северный поток – 2". Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал глава компании Сергей Макогон. Он пояснил, что одним из способов выполнения требований газовой директивы Евросоюза является разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Тут-то, со слов Макогона, российской стороне и могут пригодиться услуги украинской компании.

    "Предложим наши услуги как реально независимый от России оператор ГТС", — отметил он.

    Ранее Лайф сообщал, что компания Nord Stream 2 проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован. Лайф уже писал, как произошедшее прокомментировали в Кремле.

    Nord Stream 2 заявил о дискриминации после проигрыша в суде ФРГ

    Nord Stream 2 заявил о дискриминации после проигрыша в суде ФРГ

    Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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