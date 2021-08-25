Украина предложила свои услуги по управлению "Северным потоком – 2"

Оператор ГТС Украины изъявил готовность управлять газопроводом "Северный поток – 2". Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал глава компании Сергей Макогон. Он пояснил, что одним из способов выполнения требований газовой директивы Евросоюза является разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Тут-то, со слов Макогона, российской стороне и могут пригодиться услуги украинской компании.

"Предложим наши услуги как реально независимый от России оператор ГТС", — отметил он.