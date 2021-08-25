Украина предложила свои услуги по управлению "Северным потоком – 2"
Киев обрадовался отказу Высшего земельного суда в Дюссельдорфе вывести российский газопровод из-под действия норм газовой директивы ЕС. И уже придумал, как можно на этом заработать.
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Оператор ГТС Украины изъявил готовность управлять газопроводом "Северный поток – 2". Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал глава компании Сергей Макогон. Он пояснил, что одним из способов выполнения требований газовой директивы Евросоюза является разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Тут-то, со слов Макогона, российской стороне и могут пригодиться услуги украинской компании.
"Предложим наши услуги как реально независимый от России оператор ГТС", — отметил он.
Ранее Лайф сообщал, что компания Nord Stream 2 проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован. Лайф уже писал, как произошедшее прокомментировали в Кремле.
Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
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