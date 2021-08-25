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    Власти России разрешили въезд около тысячи афганцев

    Среди них лица с российским паспортом; студенты, оставшиеся на родине из-за пандемии; работники коммерческих структур, имеющие разрешение на работу в РФ и визу; люди с видом на жительство.

    25 августа, 15:29
    <p>Фото © <a href="https://www.dvidshub.net/image/6800012/evacuation-hamid-karzai-international-airport" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dvidshub.net</a></p>

    Фото © Dvidshub.net

    Около тысячи афганцев смогут приехать в Россию, они получили разрешения на въезд. Об этом сообщил президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал.

    Так, разрешения были выданы тем, у кого есть российский паспорт; студентам, которые учатся в РФ, но остались на родине из-за пандемии; работающим в коммерческих структурах и имеющим разрешение на работу в России и визу; лицам с видом на жительство.

    "Решается технический вопрос их отъезда из аэропорта, при первой возможности они приедут в Россию. Достаточно, чтобы был открыт аэропорт", — приводит слова Джалала РБК.

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    Он также заметил, что важно не допустить, чтобы под видом беженцев приехали террористы. Джалал добавил, что по некоторым категориям граждан переговоры продолжаются.

    Ранее в Кремле оценили ситуацию с эвакуацией Западом граждан из Афганистана. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва отслеживает происходящее в аэропорту Кабула самым тщательным образом.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

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    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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