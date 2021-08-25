Власти России разрешили въезд около тысячи афганцев

Около тысячи афганцев смогут приехать в Россию, они получили разрешения на въезд. Об этом сообщил президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал.

Так, разрешения были выданы тем, у кого есть российский паспорт; студентам, которые учатся в РФ, но остались на родине из-за пандемии; работающим в коммерческих структурах и имеющим разрешение на работу в России и визу; лицам с видом на жительство.

"Решается технический вопрос их отъезда из аэропорта, при первой возможности они приедут в Россию. Достаточно, чтобы был открыт аэропорт", — приводит слова Джалала РБК.

Он также заметил, что важно не допустить, чтобы под видом беженцев приехали террористы. Джалал добавил, что по некоторым категориям граждан переговоры продолжаются.

Ранее в Кремле оценили ситуацию с эвакуацией Западом граждан из Афганистана. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва отслеживает происходящее в аэропорту Кабула самым тщательным образом.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.