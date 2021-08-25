Заслуженная артистка России Елена Степаненко подала жалобу на решение суда о разделе имущества, нажитого в браке с народным артистом РСФСР Евгением Петросяном. В ближайшее время будет назначена дата судебного заседания в апелляционной инстанции. О новых требованиях Степаненко Лайфу рассказал адвокат юмориста и телеведущего Сергей Жорин.

"Могу сказать, что она требует компенсации за некую валюту, и каждое заседание она уточняла исковые требования исходя из изменения курса валют. При этом надо отдать должное суду, что после таких выходок заседания назначались с разницей в несколько дней. То есть суд пытался минимизировать аппетиты Степаненко", — рассказал нам Сергей Жорин.

Адвокат отметил, что под натиском аргументов юристов Петросяна экс-супруга юмориста согласилась поделить имущество поровну, однако это пополам все видят по-разному.