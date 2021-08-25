"Крайне мелочные нюансы": Адвокат Петросяна рассказал о новых требованиях недовольной разделом имущества Степаненко
Поскольку юмористка подала апелляционную жалобу на решение суда, её экс-супруг теперь тоже намерен просить "кое-что перераспределить".
Фото © ТАСС / Тараканов Вадим
Заслуженная артистка России Елена Степаненко подала жалобу на решение суда о разделе имущества, нажитого в браке с народным артистом РСФСР Евгением Петросяном. В ближайшее время будет назначена дата судебного заседания в апелляционной инстанции. О новых требованиях Степаненко Лайфу рассказал адвокат юмориста и телеведущего Сергей Жорин.
"Могу сказать, что она требует компенсации за некую валюту, и каждое заседание она уточняла исковые требования исходя из изменения курса валют. При этом надо отдать должное суду, что после таких выходок заседания назначались с разницей в несколько дней. То есть суд пытался минимизировать аппетиты Степаненко", — рассказал нам Сергей Жорин.
Адвокат отметил, что под натиском аргументов юристов Петросяна экс-супруга юмориста согласилась поделить имущество поровну, однако это пополам все видят по-разному.
"Поровну" все видят по-разному. В этом и спор. И, на мой взгляд, это крайне мелочные нюансы. Евгений Ваганович, несмотря на то что суд не всё удовлетворил, что он хотел, если бы Степаненко не подала апелляционную жалобу, то он бы и согласился. Но, поскольку Степаненко всё это обжалует, мы тоже будем просить кое-что перераспределить", — заключил Жорин.
Ранее Лайф рассказывал о том, какое имущество за тридцать лет брака нажили супруги-юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко и как разделили его.
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