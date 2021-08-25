Информатаки перед выборами направлены на Путина и "Единую Россию", заявили аналитики

Президент России Владимир Путин и партия "Единая Россия" чаще всего подвергаются информационным атакам извне в преддверии сентябрьских выборов. Об этом говорится в докладе "Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года".

"Это жесточайшая пропаганда, навязывающая ключевую мысль о нелегитимности выборов", — цитирует ТАСС заявление из доклада.

Как пояснили авторы исследования, сейчас в Сети запущен поток фейков, дискредитирующих высшее политическое руководство страны. Конечной целью таких вбросов, по словам экспертов, является разрушение выстроенной вертикали власти. Отмечается, что большинство атак фиксируется из США, Великобритании, Франции, Германии, Дании, Испании и ряда других стран.

"Причём одна и та же тема поэтапно отрабатывается в различных изданиях и в различных странах, что позволяет разработчикам информационной операции расширить контингент потребителей информации, заложенной в фейках", — подчёркивают аналитики.