Депутаты дважды за день подрались в парламенте Армении

Драка в парламенте Армении с участием депутата Айка Саргсяна и экс-министра обороны Сейрана Оганяна. Видео © Соцсети

Две драки за день произошло в парламенте Армении. Утреннее заседание завершилось потасовкой между оппозиционными и провластными парламентариями, вторая попытка вернуться к работе также не прошла спокойно.

В начале дня депутат правящей партии "Гражданский договор" Айк Саргсян назвал с трибуны предателями родины всех министров обороны, при которых "за деньги или по звонку призывники освобождались от армии". В этот момент экс-министр обороны Сейран Оганян бросил в Саргсяна бутылку с водой, тогда к конфликту подключились и другие парламентарии. Был объявлен перерыв.

Во время второго заседания потасовка произошла в ходе выступления главы комиссии по экономическим вопросам оппозиционера Ваге Акопяна. Обращаясь к провластным депутатам, он заметил, что те не смогут долго "кормить народ программой, состоящей из популизма, приятных слов, тостов и лозунгов". Тогда ему грубо ответили из зала, после чего Акопян вышел с трибуны и направился в сторону источника крика, где его ударом ноги встретил депутат от правящей партии Ваагн Алексанян. В потасовку включились их коллеги, и спикер парламента Ален Симонян вновь прервал заседание.

По данным Sputnik Armenia, в результате потасовок травму глаза получил представитель оппозиционной фракции "Армения" Гегам Назарян. Его увезли в офтальмологический центр.

А накануне в парламенте также произошла драка. Оппозиционный депутат Анна Мкртчан стала перечислять ошибки премьера Никола Пашиняна и отказалась покидать зал по требованию спикера. Тогда к ней направилась служба безопасности, а на защиту Мкртчан встали её коллеги.