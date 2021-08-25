В Нижегородской области на свалке нашли останки мужчины и женщины, пролежавшие в земле около 10 лет
Улики указывают на насильственный характер смерти несчастных, возбуждено уголовное дело об убийстве. Личности погибших пока не установлены.
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В Нижегородской области обнаружили закопанными скелетированные трупы мужчины и женщины. Предположительно, они пролежали в земле около 10 лет. По версии правоохранителей, характер смертей насильственный, сообщил Лайфу источник.
Как пояснил собеседник, 19 августа в трёх километрах от села Львово Воротынского района на расстоянии 150 метров от трассы М7 на территории лесничества работники лесопожарного центра обнаружили человеческий череп на поверхности земли. В ходе раскопок грунта в этом же месте были обнаружены два скелетированных трупа, предположительно, мужчины и женщины, а также элементы истлевшей одежды.
На черепе мужчины в левой височной части имеется отверстие прямоугольной формы. По словам источника, погибший мог умереть после удара молотком. Также отмечается, что останки были закопаны в почве на глубине 25–30 сантиметров от земной поверхности. Осложняло обнаружение тел то, что их закопали на свалке. Мусорные кучи кто-то разворошил, возможно, при поиске металла, что позволило лесниками разглядеть череп.
Документов на месте инцидента обнаружено не было, однако мужчина и женщина были в недешёвой одежде. По словам нашего собеседника, 10 лет назад в том районе не поступало сообщений о пропаже людей. Не исключено, что жертвы следовали по трассе Москва — Казань и были иногородними. Они могли быть челноками или перегонщиками автомобилей.
Как сообщил источник Лайфа, по факту обнаружения останков людей с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".
Ранее Лайф писал, что на свалке нашли останки подростка, который пропал без вести 17 лет назад. Полиция установила, что в 2004 году мальчик с двумя приятелями пошёл на поиски цветного металла на одну из недействующих ферм. Семья украинца до последнего верила, что парень найдётся живым.
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