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    В Нижегородской области на свалке нашли останки мужчины и женщины, пролежавшие в земле около 10 лет

    Улики указывают на насильственный характер смерти несчастных, возбуждено уголовное дело об убийстве. Личности погибших пока не установлены.

    25 августа, 14:57
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    В Нижегородской области обнаружили закопанными скелетированные трупы мужчины и женщины. Предположительно, они пролежали в земле около 10 лет. По версии правоохранителей, характер смертей насильственный, сообщил Лайфу источник.

    Как пояснил собеседник, 19 августа в трёх километрах от села Львово Воротынского района на расстоянии 150 метров от трассы М7 на территории лесничества работники лесопожарного центра обнаружили человеческий череп на поверхности земли. В ходе раскопок грунта в этом же месте были обнаружены два скелетированных трупа, предположительно, мужчины и женщины, а также элементы истлевшей одежды.

    На черепе мужчины в левой височной части имеется отверстие прямоугольной формы. По словам источника, погибший мог умереть после удара молотком. Также отмечается, что останки были закопаны в почве на глубине 25–30 сантиметров от земной поверхности. Осложняло обнаружение тел то, что их закопали на свалке. Мусорные кучи кто-то разворошил, возможно, при поиске металла, что позволило лесниками разглядеть череп.

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    Документов на месте инцидента обнаружено не было, однако мужчина и женщина были в недешёвой одежде. По словам нашего собеседника, 10 лет назад в том районе не поступало сообщений о пропаже людей. Не исключено, что жертвы следовали по трассе Москва — Казань и были иногородними. Они могли быть челноками или перегонщиками автомобилей.

    Как сообщил источник Лайфа, по факту обнаружения останков людей с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

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    Ранее Лайф писал, что на свалке нашли останки подростка, который пропал без вести 17 лет назад. Полиция установила, что в 2004 году мальчик с двумя приятелями пошёл на поиски цветного металла на одну из недействующих ферм. Семья украинца до последнего верила, что парень найдётся живым.

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    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук
    Анна Рождественская
    Анна Рождественская

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