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Парень зашёл в заброшенный полвека назад дом, не подозревая, что скоро он впервые закричит от ужаса

Адам Марк Эксплорес — городской исследователь со стажем. За годы хобби молодой человек побывал в десятках заброшках, но такие сильные эмоции, как недавно, он испытывает редко.

8 августа, 11:00

Кадр из видео © YouTube / Adam Mark Explores

Адам делится своими приключениями на YouTube-канале Adam Mark Explores. Недавно в блоге парня вышел новый выпуск, снятый в заброшенном в 1970-х шотландском доме. Такой жути зрители ещё не видели. Но это были ещё не все сюрпризы, поджидавшие Адама в запечатанном во времени доме. С первых же минут внутри парень понял — эта "экскурсия" будет неспокойной, слишком уж темно и тихо было в доме.

Кадр из видео © YouTube / Adam Mark Explores

Кадр из видео © YouTube / Adam Mark Explores

Точно выяснить, как долго в доме уже никто не живёт, невозможно. Однако по газетам и письмам предположил, что последние владельцы покинули особняк ближе к концу 70-х годов.

Последние даты, которые я смог найти, были из 1970-х, и, судя по стадии естественного разложения, люди действительно уехали отсюда 50 лет назад. Тут очень жуткая атмосфера. Когда мы вошли внутрь, было подозрительно тихо

Адам Марк

Кадры из видео © YouTube / Adam Mark Explores

Кадры из видео © YouTube / Adam Mark Explores

Сам дом был будто законсервирован. В столовой всё выглядит так, словно большая семья уже скоро будет тут ужинать, а старый рояль до сих пор стоит с открытой крышкой. Кровати тоже всё ещё застелены.

Кадр из видео © YouTube / Adam Mark Explores

Кадр из видео © YouTube / Adam Mark Explores

Но больше всего Адама впечатлила находка на кухне. Во время экскурсии по полуразрушенному зданию британец обнаружил... останки мумифицированной кошки. Увидев труп, парень закричал: "Боже мой!", но потом изучил котика и добавил, что на него кто-то успел наступить, пишет Daily Star. Должно быть, этот человек серьёзно перепугался.

Жуткая экскурсия по шотландской заброшке набрала больше 22 тысяч просмотров. В комментариях пользователи разделили ужас Адама по поводу кошки, а другие отметили, что этот дом — один из самых интересных, что исследовал британец.

15 жутких фото заброшенной больницы, которая с годами превратилась в декорации для фильма ужасов

15 жутких фото заброшенной больницы, которая с годами превратилась в декорации для фильма ужасов

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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