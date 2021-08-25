Эксперты: Информационные атаки на Россию продлятся и после выборов
Против нашей страны развязана кампания по делегитимации выборов в Госдуму, цель которой — создать из России образ "страны-изгоя". К такому выводу пришли специалисты по информационным операциям.
Фото © Агентство "Москва"
Ассоциация специалистов по информационным операциям представила в среду свой доклад на тему "Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года". Эксперты пришли к выводу, что в отношении России можно наблюдать применение сборки из уже отработанных Западом методов влияния, которые направлены на то, чтобы ударить по легитимности предстоящих выборов.
"Агрессивность информационных атак будет нарастать по мере приближения даты выборов в Госдуму. Вся властно-институциональная система России будет оставаться целью информационных операций и вбросов даже после сентября 2021 года. Более того, эти атаки будут нарастать", — отмечается в тексте доклада.
Одним из авторов исследования выступил президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло. На пресс-конференции в среду он рассказал, что кампания по делегитимации выборов проводится одновременно внутри России и за её пределами. Главная цель упомянутых технологий — создать из России образ "страны-изгоя", которую никто не поддерживает на международной арене, и сформировать иллюзию изоляции государства. Для этого у противников есть три основные тактические линии: заявления о массовых фальсификациях (в том числе постановка под сомнение системы электронного голосования), критика недопуска оппозиционных кандидатов и сомнения в легитимности власти. Все тематические линии, по словам эксперта, подкрепляются рядом методов воздействия.
"Важно понимать, что это не самодеятельность. В отношении страны ведётся целенаправленная информационная операция. Действует очень серьёзный противник, который имеет определённых помощников в лице различных оппозиционных групп, в том числе и на территории России", — указал Манойло.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о подготовке провокаций извне к выборам в России. По его словам, спецслужбы уже установили информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты. О том, что Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Министр также предупреждал, что Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
Комментариев: 0