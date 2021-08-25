НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Эксперты: Информационные атаки на Россию продлятся и после выборов

    Против нашей страны развязана кампания по делегитимации выборов в Госдуму, цель которой — создать из России образ "страны-изгоя". К такому выводу пришли специалисты по информационным операциям.

    25 августа, 14:47

    Фото © Агентство "Москва"

    Ассоциация специалистов по информационным операциям представила в среду свой доклад на тему "Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года". Эксперты пришли к выводу, что в отношении России можно наблюдать применение сборки из уже отработанных Западом методов влияния, которые направлены на то, чтобы ударить по легитимности предстоящих выборов.

    В МИД РФ отказались уговаривать ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

    В МИД РФ отказались уговаривать ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

    "Агрессивность информационных атак будет нарастать по мере приближения даты выборов в Госдуму. Вся властно-институциональная система России будет оставаться целью информационных операций и вбросов даже после сентября 2021 года. Более того, эти атаки будут нарастать", — отмечается в тексте доклада.

    Одним из авторов исследования выступил президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло. На пресс-конференции в среду он рассказал, что кампания по делегитимации выборов проводится одновременно внутри России и за её пределами. Главная цель упомянутых технологий — создать из России образ "страны-изгоя", которую никто не поддерживает на международной арене, и сформировать иллюзию изоляции государства. Для этого у противников есть три основные тактические линии: заявления о массовых фальсификациях (в том числе постановка под сомнение системы электронного голосования), критика недопуска оппозиционных кандидатов и сомнения в легитимности власти. Все тематические линии, по словам эксперта, подкрепляются рядом методов воздействия.

    "Важно понимать, что это не самодеятельность. В отношении страны ведётся целенаправленная информационная операция. Действует очень серьёзный противник, который имеет определённых помощников в лице различных оппозиционных групп, в том числе и на территории России", — указал Манойло.

    Лавров заявил о подготовке Западом почвы для непризнания итогов выборов в Госдуму

    Лавров заявил о подготовке Западом почвы для непризнания итогов выборов в Госдуму

    Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о подготовке провокаций извне к выборам в России. По его словам, спецслужбы уже установили информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты. О том, что Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Министр также предупреждал, что Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы.

    Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.


    Авторы
    Алексей Берковиц
    Алексей Берковиц

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Информатаки перед выборами направлены на Путина и "Единую Россию", заявили аналитики

      сегодня в 15:09

      "Партия останется опорой для него": Политолог назвал главный сигнал встречи Путина с "Единой Россией"

      23 августа, 13:10

      Путин разрешил работу чиновников с иностранным гражданством в исключительных случаях

      сегодня в 14:16

      Иван Краско попал в реанимацию с подозрением на инсульт

      сегодня в 15:25

      "Крайне мелочные нюансы": Адвокат Петросяна рассказал о новых требованиях недовольной разделом имущества Степаненко

      сегодня в 15:23

      Новости партнеров

      Layer 1