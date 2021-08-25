Эксперты: Информационные атаки на Россию продлятся и после выборов

Ассоциация специалистов по информационным операциям представила в среду свой доклад на тему "Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года". Эксперты пришли к выводу, что в отношении России можно наблюдать применение сборки из уже отработанных Западом методов влияния, которые направлены на то, чтобы ударить по легитимности предстоящих выборов.

"Агрессивность информационных атак будет нарастать по мере приближения даты выборов в Госдуму. Вся властно-институциональная система России будет оставаться целью информационных операций и вбросов даже после сентября 2021 года. Более того, эти атаки будут нарастать", — отмечается в тексте доклада.

Одним из авторов исследования выступил президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло. На пресс-конференции в среду он рассказал, что кампания по делегитимации выборов проводится одновременно внутри России и за её пределами. Главная цель упомянутых технологий — создать из России образ "страны-изгоя", которую никто не поддерживает на международной арене, и сформировать иллюзию изоляции государства. Для этого у противников есть три основные тактические линии: заявления о массовых фальсификациях (в том числе постановка под сомнение системы электронного голосования), критика недопуска оппозиционных кандидатов и сомнения в легитимности власти. Все тематические линии, по словам эксперта, подкрепляются рядом методов воздействия.