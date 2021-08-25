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    С другом "принял таблеточки": Вдова раскрыла жуткие подробности гибели сына режиссёра Данелии

    По словам Галины Юрковой, за несколько минут до смерти 26-летний Николай успел связаться с родной матерью. Он просил её о помощи, но было слишком поздно — телефонная трубка выпала из его рук.

    25 августа, 14:39
    <p>Георгий Данелия. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович</p>

    Георгий Данелия. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

    В 1985 году в семье режиссёра Георгия Данелии случилась трагедия — при загадочных обстоятельствах скончался 26-летний сын легендарного кинодеятеля, которого родила актриса Любовь Соколова. Спустя почти 2,5 года со смерти Данелии его вдова Галина Юркова впервые решилась рассказать, что же случилось с наследником сценариста в роковой день.

    "Никто до сих пор не знает, что на самом деле произошло с Николаем. Приехал его друг из Грузии, они сдавали фильм в Госкино, вместе выпивали. Потом за компанию приняли какие-то таблеточки и погибли. Одному из них было 25, другому 26 лет. Это случилось в моей квартире, Коля жил тогда там", — разоткровенничалась Юркова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

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    По словам вдовы режиссёра, за несколько минут до смерти 26-летний Николай Данелия успел связаться с родной матерью. Тогда он просил родительницу о помощи, но было слишком поздно — телефонная трубка выпала из рук молодого человека, и связь прервалась. После этого Любовь Соколова стала дозваниваться до Юрковой, чтобы узнать, что произошло с сыном.

    "Люди, которые занимались расследованием, сказали, что нам не стоит видеть того, что произошло в квартире. Все старались беречь психику Георгия Николаевича", — добавила вдова Данелии.

    Знаменитый режиссёр очень тяжело переживал смерть сына и никогда не давал волю эмоциям на публике, пояснила Юркова. По её словам, он настолько берёг эту трагедию внутри себя, что даже дома не разрешал о ней говорить.

    Напомним, Георгий Данелия умер 4 апреля 2019 года в возрасте 88 лет от остановки сердца.

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    А ранее вдова российского актёра и музыканта Петра Мамонова пожаловалась на трудное финансовое положение. Она отметила, что львиная доля расходов приходится на электроэнергию в подмосковном загородном доме, где в последнее время жили супруги, а также на содержание кошек и собак, которых приютил артист.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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