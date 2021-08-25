Путин разрешил работу чиновников с иностранным гражданством в исключительных случаях
Соответствующее требование распространяется и на действующих госслужащих, следует из указа главы государства.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиянин с иностранным гражданством может устроиться на государственную службу в случае, если он не может избавиться от зарубежного подданства. При этом доступ к государственной тайне для таких лиц будет закрыт.
"Установить, что гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне", — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что это требование распространяется и на действующих чиновников. Невозможность прекращения иностранного гражданства будет устанавливаться решением главы государства или президентской комиссией по вопросам гражданства. При этом, согласно документу, чиновники должны принимать все возможные меры, чтобы завершить действие второго подданства.
Напомним, инициативу о запрете двойного гражданства для госслужащих и военных внёс в Госдуму сам президент России Владимир Путин в конце ноября 2020 года. В апреле нижняя палата парламента приняла пакет соответствующих законопроектов.
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