Путин разрешил работу чиновников с иностранным гражданством в исключительных случаях

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиянин с иностранным гражданством может устроиться на государственную службу в случае, если он не может избавиться от зарубежного подданства. При этом доступ к государственной тайне для таких лиц будет закрыт.

"Установить, что гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне", — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.