Эксперт — о выступлении Путина на съезде "Единой России": Аккуратно, но точно определил образ будущего

В ходе выступления на съезде партии "Единая Россия" 24 августа президент РФ Владимир Путин аккуратно, но очень точно определил образ будущего и национальную идею — это крепкая и благополучная семья с двумя и более детьми. Поэтому ключевым показателем эффективности социально-экономической политики должно стать именно благополучие семьи. Об этом Лайфу рассказал генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

"Это не просто ещё одно демографическое послание президента, а тонкая перенастройка политики на поддержку многодетной семьи. В этой связи народная программа партии выстраивается вокруг благополучия семьи с точки зрения её уверенности в будущем. Президент обозначил необходимость поддержки семьи на всех этапах жизненного цикла от рождения детей до их совершеннолетия", — отметил эксперт.

Рыбальченко также абсолютно согласен с решением защитить соцвыплаты от кредиторов. По его словам, это сигнал для финансовых структур, что их деятельность должна учитывать безопасность семьи.

"И что касается аварийного жилья, то уже за рамками программы прозвучали важные инициативы по улучшению жилищных условий семей за счёт развития механизма субсидированного найма жилья, участие государства в этом процессе. Ключевым показателем эффективности социально-экономической политики должно стать благополучие семьи", — подчеркнул Рыбальченко.

Ещё одна тема, которую отметил эксперт, — развитие села. Это важно, поскольку село всегда было ресурсом демографического развития страны, однако в последние годы стремительное развитие городской инфраструктуры привело к тому, что комфортная жизнь в глубинке стала сильно отставать.