Эксперт — о выступлении Путина на съезде "Единой России": Аккуратно, но точно определил образ будущего
В связи с озвученными тезисами народная программа партии выстраивается вокруг благополучия семьи с точки зрения её уверенности в будущем, считает Сергей Рыбальченко.
Фото © ТАСС / Сысоев Григорий
В ходе выступления на съезде партии "Единая Россия" 24 августа президент РФ Владимир Путин аккуратно, но очень точно определил образ будущего и национальную идею — это крепкая и благополучная семья с двумя и более детьми. Поэтому ключевым показателем эффективности социально-экономической политики должно стать именно благополучие семьи. Об этом Лайфу рассказал генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.
"Это не просто ещё одно демографическое послание президента, а тонкая перенастройка политики на поддержку многодетной семьи. В этой связи народная программа партии выстраивается вокруг благополучия семьи с точки зрения её уверенности в будущем. Президент обозначил необходимость поддержки семьи на всех этапах жизненного цикла от рождения детей до их совершеннолетия", — отметил эксперт.
Рыбальченко также абсолютно согласен с решением защитить соцвыплаты от кредиторов. По его словам, это сигнал для финансовых структур, что их деятельность должна учитывать безопасность семьи.
"И что касается аварийного жилья, то уже за рамками программы прозвучали важные инициативы по улучшению жилищных условий семей за счёт развития механизма субсидированного найма жилья, участие государства в этом процессе. Ключевым показателем эффективности социально-экономической политики должно стать благополучие семьи", — подчеркнул Рыбальченко.
Ещё одна тема, которую отметил эксперт, — развитие села. Это важно, поскольку село всегда было ресурсом демографического развития страны, однако в последние годы стремительное развитие городской инфраструктуры привело к тому, что комфортная жизнь в глубинке стала сильно отставать.
"И в этом отношении важной является инициатива по развитию районных центров, малых городов, которые фактически должны быть центрами развития сельских территорий", — добавил Рыбальченко.
Национальная идея и новые черты будущего: Президент расставил приоритеты: дети, справедливость, комфорт, обновление, свобода
Напомним, накануне, 24 августа, в ходе выступления на съезде ЕР президент помимо прочего предложил распространить выплату в 15 тысяч рублей на правоохранителей и курсантов, а также установить её размер вне зависимости от звёзд на погонах. Кроме того, глава государства предложил ещё на год продлить запрет на проверки малого бизнеса, анонсировал новую программу расселения аварийного жилья и поручил защитить "школьные" выплаты от автоматического списания в счёт долгов. Ещё одно из ключевых заявлений Путина — об образе будущего России: по мнению президента, это крепкая, благополучная семья.
Лента новостей
Полчаса не могли отцепить: Россиянка кричала от боли в бассейне пятизвёздочного отеля, пока её засасывал разъярённый насос
сегодня в 13:48
Мурманский школьник рассказал Путину об оленине и попросил кормить вкусно детей в других регионах
сегодня в 13:40
Путина пригласили поучаствовать в марафоне общества "Знание"
сегодня в 13:37
Комментариев: 0