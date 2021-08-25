Пострадавшая девушка рассказывает о случившемся в бассейне Астраханского отеля. Видео © LIFE

В астраханском пятизвёздочном отеле девушку полчаса не могли спасти от разъярённого насоса в бассейне, в плену которого она оказалась прямо во время отдыха. Подруга пострадавшей кричала, чтобы прибор выключили, но никто не предпринимал никаких мер. Об этом рассказала потерпевшая в беседе с Лайфом.

"Просто я плыву и меня резко начало притягивать к краю бассейна, это было так быстро и сильно, что я успела только крикнуть "Аня, меня засасывает насос!". Я думала, я умру и у меня разорвёт кишки, подруга моя там бегала и кричала "Выключите этот насос", но его не отключали", — призналась Ксения.

Затем с вопросом "Что случилось?" прибежало руководство отеля, услышав крики подруг. Вслед появился и местный тренер. По словам пострадавшей, он прыгнул в воду и пытался её оттащить от насоса, но у него не хватало сил. В это время у девушки уже "темнело в глазах" и она "начинала терять сознание".

"Один из мужчин, который пришёл в составе руководства отеля, начал сильно смеяться надо мной и говорить, "Что ты плачешь? Ты не умрёшь всё равно!" В этот момент мой живот стало разрывать ещё сильнее, и у меня перед глазами пролетела вся жизнь", — поделилась пострадавшая.

По словам Ксении, единственным из сотрудников отеля, кто ей пытался помочь, был тренер фитнес-клуба: "Он массажировал мне живот и успокаивал меня". Через полчаса персонал отключил насос, но в этот момент "сработал эффект вакуума", и живот девушки оставался всё ещё внутри, поэтому "тренеру пришлось просунуть" руку в насос, чтобы освободить.

"После всего этого, когда мы ушли на веранду, один мужчина из состава руководства отеля начал шутить надо мной всячески, когда у меня было шоковое состояние. Потом они нам подарили сертификаты на бесплатное посещение их отеля!", — заявила Ксения Лайфу, добавив, что переживает, как бы сотрудники не удалили записи произошедшего с камер наблюдения, "чтобы избежать ответственности".

В настоящее время девушка намерена подать заявление на отель в прокуратуру и суд. Затем она собирается "кинуть в лицо сертификаты" сотрудникам. Это решение поддерживает и её подруга Анна. Она отметила, что на помощь пришли двое мужчин крупного телосложения, которые не верили во всю серьёзность ситуации. Однако оторвать Ксению от насоса у них не получилось. После чего Анна побежала на ресепшен, чтобы там "выключили всю систему", с которой справились сотрудники только через 30 минут.

"Пока подруга моя была в болевом шоке, мужчины из состава руководства отел смеялись над нами всячески и говорили: "Дальше плавать будите?". Мы зафиксировали травмы Ксении и будем подавать заявление в прокуратуру, сертификаты эти нам не нужны!", — сообщила Анна.