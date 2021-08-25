Американский адвокат Григорий Красовский, который несколько лет проработал в правоохранительных органах США, оценил шансы на успех в суде Спенсера Элдена — малыша с обложки культового альбома "Нирваны". Напомним, ранее 30-летний мужчина обвинил культовую группу в детской порнографии. По его мнению, он стал жертвой коммерческих сексуальных действий.

"С точки зрения американского законодательства было несколько громких дел, которые доходили до Верховного суда. Если мы посмотрим на уголовное законодательство, федеральное или каких-то штатов, что такое детская порнография, то позиция достаточно одинаковая: если детей фотографируют в обнажённом виде в целях возбудить какие-то половые чувства. Здесь абсолютно невинная фотография", — пояснил адвокат в беседе с Лайфом.

Примечательно, что в течение 30 лет никакие "моральные страдания" не мешали Элдену предъявлять претензии ни к своим родителям, ни к музыкальному лейблу, который выпускал этот альбом, отметил Красовский. С таким же успехом, по его словам, все бы подавали в суд на фирмы, производящие детские подгузники, кремы и прочие товары для младенцев.

Эксперт убеждён, что победа в суде будет за музыкантами, поскольку на это есть ряд весомых аргументов. В частности, родители Элдена получили ещё 30 лет назад за снимок деньги, что несомненно указывает на то, что кадр использовался исключительно в коммерческих целях.

"Кроме того, насколько я понял, он (Спенсер Элден. — Прим. Лайфа) сам показывал это фото друзьям на различных мероприятиях, выкладывал в соцсети. Он же себя уже не назовёт жертвой порнографической эксплуатации и одновременно промоутером. Ответчики по всем этим причинам будут требовать выкинуть дело из суда, а если не получится, то будут привлечены эксперты, которые покажут, что [здесь] нет составляющей порнографии", — добавил специалист.