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    Учительница пожаловалась Путину на образ Снежаны Денисовны из "Наша Russia"

    По словам российского лидера, страна нуждается в том, чтобы создавать портрет учителя как человека, от которого зависит будущее государства.

    25 августа, 13:28
    <p>Снежана Денисовна. Скриншот видео © <a href="https://rutube.ru/video/d5d0f3cdf277379cf3429ada77fbdbff/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rutube / "Наша Russia"</a></p>

    Снежана Денисовна. Скриншот видео © Rutube / "Наша Russia"

    Учительница ярославской средней школы № 26 Жанна Торхова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на образ преподавателей в СМИ и произведениях массовой культуры. В качестве примера она привела Снежану Денисовну из юмористического шоу "Наша Russia".

    "Очень странно, когда про нашу работу говорят — "услуга", это неправильно. Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Russia", но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом", — сказала Торхова в ходе встречи с главой государства.

    По словам педагога, привлекательные и мощные образы учителей можно увидеть в советских литературе и кино. Но она уверена, что и в современной России есть люди, готовые создавать и реализовывать новые проекты для поддержания позитивного образа формирования уважительного отношения к учителям.

    Путин предложил объявить 2023-й Годом учителя

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    Путин согласился с Торховой и заверил её, что все это прекрасно понимают.

    "Надо только, чтобы от понимания мы переходили к реализации. Страна нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства", — сказал президент.

    Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин пообещал совершенствовать систему оплаты труда учителей. При этом глава государства не стал вдаваться в детали, чтобы не пугать "некоторых коллег из правительства".

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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