Учительница пожаловалась Путину на образ Снежаны Денисовны из "Наша Russia"

Учительница ярославской средней школы № 26 Жанна Торхова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на образ преподавателей в СМИ и произведениях массовой культуры. В качестве примера она привела Снежану Денисовну из юмористического шоу "Наша Russia".

"Очень странно, когда про нашу работу говорят — "услуга", это неправильно. Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Russia", но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом", — сказала Торхова в ходе встречи с главой государства.

По словам педагога, привлекательные и мощные образы учителей можно увидеть в советских литературе и кино. Но она уверена, что и в современной России есть люди, готовые создавать и реализовывать новые проекты для поддержания позитивного образа формирования уважительного отношения к учителям.

Путин согласился с Торховой и заверил её, что все это прекрасно понимают.

"Надо только, чтобы от понимания мы переходили к реализации. Страна нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства", — сказал президент.