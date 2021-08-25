Учительница пожаловалась Путину на образ Снежаны Денисовны из "Наша Russia"
По словам российского лидера, страна нуждается в том, чтобы создавать портрет учителя как человека, от которого зависит будущее государства.
Снежана Денисовна. Скриншот видео © Rutube / "Наша Russia"
Учительница ярославской средней школы № 26 Жанна Торхова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на образ преподавателей в СМИ и произведениях массовой культуры. В качестве примера она привела Снежану Денисовну из юмористического шоу "Наша Russia".
"Очень странно, когда про нашу работу говорят — "услуга", это неправильно. Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Russia", но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом", — сказала Торхова в ходе встречи с главой государства.
По словам педагога, привлекательные и мощные образы учителей можно увидеть в советских литературе и кино. Но она уверена, что и в современной России есть люди, готовые создавать и реализовывать новые проекты для поддержания позитивного образа формирования уважительного отношения к учителям.
Путин согласился с Торховой и заверил её, что все это прекрасно понимают.
"Надо только, чтобы от понимания мы переходили к реализации. Страна нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства", — сказал президент.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин пообещал совершенствовать систему оплаты труда учителей. При этом глава государства не стал вдаваться в детали, чтобы не пугать "некоторых коллег из правительства".
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