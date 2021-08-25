Путин высоко оценил роль чемпионатов WorldSkills и ArtMasters в подготовке кадров

Президент России Владимир Путин высоко оценивает роль чемпионатов WorldSkills и ArtMasters в подготовке кадров по разным специальностям, в том числе творческим и в сфере диджитал. Речь об этом зашла в ходе видеоконференции российского лидера с представителями общественности, преподавателями школ и вузов, выпускниками, учащимися и их родителями в преддверии нового учебного года.

Среди участников встречи была победительница чемпионата ArtMasters Junior 2021 и победитель общероссийского конкурса "Большая перемена" в 2020 году Екатерина Романова. Она рассказала, что училась в лицее в Чите, а потом переехала в Москву, где учится на кинооператора. Екатерина согласилась с президентом в том, что работа в рамках ArtMasters помогла ей поступить в столичный вуз.

"Направление подготовки специалистов по разным специальностям WorldSkills и ArtMasters приобретает всё больший и больший размах и показывает конкретные результаты, в том числе и для подготовки кадров", — заметил российский лидер.

Романова со своей стороны попросила главу государства обратить внимание Минпросвещения на необходимость более активного вовлечения среднего профессионального образования в сферу творческих бэкстейдж- и диджитал-компетенций. Это может помочь школьникам и учащимся колледжей получать более глубокие знания по творческим специальностям и выпускаться из учебных заведений уже востребованными специалистами. Путин с доводами своей собеседницы согласился и назвал поднятый ею вопрос правильным и уместным.

"У нас очень много креативных, творческих, интересных молодых людей, которые ищут и находят себя, так же, как и вы, в профессии. Это очень важно и перспективно, на мой взгляд. Спасибо вам за подсказку", — указал президент.

Напомним, WorldSkills Russia является одной из программ АНО "Россия — страна возможностей". Чемпионаты платформы основываются на стандартах, утверждённых мировым экспертным сообществом. Главная цель проведения таких мероприятий — повышение престижа рабочих, инженерных, высокотехнологичных профессий, а также развитие профессиональных навыков и квалификации молодых специалистов.