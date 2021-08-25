В Тюмени у дома предполагаемого убийцы девятилетней девочки собралась толпа

Толпа у дома предполагаемого убийцы девятилетней девочки в Тюмени. Видео © LIFE

Жители Тюмени собрались у дома подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Сегодня Следственный комитет сообщил, что проверяет 40-летнего мужчину на причастность к преступлению.

Как видно на кадрах, снятых Лайфом, помимо автомобилей правоохранительных органов и журналистов у дома находятся и простые граждане. Вероятно, многие из них участвовали в масштабных поисках ребёнка. Следователи опросили местных жителей и загрузили вещи из квартиры подозреваемого в автомобиль для проведения следственных действий.