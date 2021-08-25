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    В Тюмени у дома предполагаемого убийцы девятилетней девочки собралась толпа

    Следователи опросили местных жителей и загрузили вещи из квартиры подозреваемого в автомобиль.

    25 августа, 13:09

    Толпа у дома предполагаемого убийцы девятилетней девочки в Тюмени. Видео © LIFE

    Жители Тюмени собрались у дома подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Сегодня Следственный комитет сообщил, что проверяет 40-летнего мужчину на причастность к преступлению.

    Как видно на кадрах, снятых Лайфом, помимо автомобилей правоохранительных органов и журналистов у дома находятся и простые граждане. Вероятно, многие из них участвовали в масштабных поисках ребёнка. Следователи опросили местных жителей и загрузили вещи из квартиры подозреваемого в автомобиль для проведения следственных действий.

    Тюменскую девочку, которую искали полтора месяца, убили в первый день исчезновения

    Тюменскую девочку, которую искали полтора месяца, убили в первый день исчезновения

    Напомним, история исчезновения 9-летней Насти потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Поисковики не исключали криминального характера пропажи ребёнка. На причастность к случившемуся проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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