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    Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом

    Глава МИД РФ отметил, что контакты Москвы с Брюсселем сведены к минимуму из-за политики ЕС. При этом указал на готовность российской стороны развивать прагматичный диалог.

    25 августа, 12:56
    <p>Фото © <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1430217780952014850/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MID_RF</a></p>

    Фото © MID_RF

    Отношения России и Евросоюза находятся на данный момент в "плачевном состоянии", а контакты с Брюсселем сведены к минимуму. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.

    "Особое внимание уделили обстановке на европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским союзом. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России", заявил Лавров.

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    Дипломат также отметил, что российская сторона выразила готовность к развитию прагматичного диалога как с ЕС, так и его членами, "исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе" и поиску договорённостей в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам.

    Ранее Сергей Лавров пожалел страны ЕС из-за слов Жозепа Борреля о недопустимости влияния РФ на Афганистан. Глава евродипломатии заботится совершенно не о том, о чём должен, считает министр иностранных дел РФ. Сейчас важно, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну.

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    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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