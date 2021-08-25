Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом

Отношения России и Евросоюза находятся на данный момент в "плачевном состоянии", а контакты с Брюсселем сведены к минимуму. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.

"Особое внимание уделили обстановке на европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским союзом. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России", — заявил Лавров.

Дипломат также отметил, что российская сторона выразила готовность к развитию прагматичного диалога как с ЕС, так и его членами, "исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе" и поиску договорённостей в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам.