Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом
Глава МИД РФ отметил, что контакты Москвы с Брюсселем сведены к минимуму из-за политики ЕС. При этом указал на готовность российской стороны развивать прагматичный диалог.
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Отношения России и Евросоюза находятся на данный момент в "плачевном состоянии", а контакты с Брюсселем сведены к минимуму. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.
"Особое внимание уделили обстановке на европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским союзом. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России", — заявил Лавров.
Дипломат также отметил, что российская сторона выразила готовность к развитию прагматичного диалога как с ЕС, так и его членами, "исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе" и поиску договорённостей в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам.
Ранее Сергей Лавров пожалел страны ЕС из-за слов Жозепа Борреля о недопустимости влияния РФ на Афганистан. Глава евродипломатии заботится совершенно не о том, о чём должен, считает министр иностранных дел РФ. Сейчас важно, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну.
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