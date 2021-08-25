Лавров пошутил о скорой "приватизации" Украиной Нового года

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя на брифинге в Вене заявление президента Украины Владимира Зеленского по Дню крещения Руси, в шутку указал, что от киевских властей можно ожидать и присвоения Нового года.

"Украина, наверное, ещё не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что всё остальное — это не украинское", — пошутил российский дипломат.

Напомним, Владимир Зеленский по случаю Дня крещения Киевской Руси опубликовал обращение к народу. В нём лидер Незалежной назвал россиян не братским народом, а лишь "дальними родственниками". Кроме того, по мнению Зеленского, именно украинцы могут претендовать на преемственность в отношении "Киевской Руси — Украины".